Neues, vollständig schwarzes Photovoltaik-Modul von Sharp

Das neue Photovoltaik-Modul NU-JC425B von Sharp ist ein monokristallines N-Typ-TOPCon-Modul mit 425 Watt Leistung. Dank schwarzer Rückseitenfolie und schwarzem Rahmen soll es ästhetische Solaranlagen ermöglichen.

Der japanische Konzern Sharp hat ein neues schwarzes Photovoltaik-Modul als Ergänzung seines Halbzellen-Portfolios vorgestellt. Das NU-JC425B ist ein monokristallines 425-Watt-N-Typ TOPCon-Silizium-PV-Modul mit schwarzer Rückseitenfolie und schwarzem Rahmen. Es wurde für Wohngebäude sowie kleine gewerbliche und industrielle Aufdachanlagen entwickelt und soll Ästhetik mit hoher Leistung verbinden.

Das NU-JC425B bietet laut Hersteller einen Wirkungsgrad von 21,76 Prozent. Sein niedriger Temperaturkoeffizient von -0,30 Prozent pro Grad Celsius soll die Performance bei erhöhten Umgebungstemperaturen verbessern, was aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels und der damit verbundenen Temperaturerhöhungen immer wichtiger wird.

Schwarzes Photovoltaik-Modul von Sharp mit M10-Wafer-Halbzellen

Das neue Photovoltaik-Modul ist aus M10-Wafer-Halbzellen (182 Millimeter) gefertigt. Die 16-Busbar-Technologie, bei der runde Bänder verwendet werden, soll die Leistung jeder Solarzelle erhöhen sie weniger anfällig für Mikrorisse machen. So will der Hersteller eine höhere Zuverlässigkeit des gesamten Moduls gewährleisten.

Alle Halbzellenmodule von Sharp verfügen über drei kleine Anschlussdosen, die jeweils mit einer Bypass-Diode ausgestattet sind. Diese Designentscheidung reduziert die Wärmeübertragung auf die darüber liegenden Solarzellen, was die Langlebigkeit der Photovoltaik-Module und die Gesamtleistung des Systems erhöhen soll. Das PV-Modul ist zudem mit einem originalen MC4-Stecker ausgestattet, sodass es mit den meisten gängigen Optimierern, Wechselrichtern und Montagesystemen kompatibel ist.

Geprüfte Sicherheit und Qualität

Die Sicherheit, Qualität und Langlebigkeit der PV-Module gewährleisten die IEC-Siegel (IEC 61215 und IEC 61730). Die Solarmodule durchliefen laut Hersteller strenge Tests, um die internationalen Normen zu erfüllen und extremen Bedingungen standzuhalten. Darunter Tests für Ammoniak-, Salznebel-, Sand- und PID-Beständigkeit. Die Photovoltaik-Module haben zudem den strengen EN 13501-Test zum Brandverhalten bestanden und damit ihre besonders hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. Darüber hinaus wurde das NU-JC425B erfolgreich einem erweiterten Hageltest mit einer Hagelgröße von 40 Millimetern unterzogen, den der TÜV Rheinland durchgeführt hat.

Mit Abmessungen von 1722 × 1134 Millimetern und einer Rahmenhöhe von 30 Millimetern wiegt das NU-JC425B 20,7 Kilogramm. Diese Spezifikationen soll die einfache Installation bei Aufdachanlagen für Wohngebäude sowie für kleine gewerbliche und industrielle Aufdachanlagen gewährleisten.

Das PV-Modul ist flexibel in der Montage: Sowohl Klemmen an der kurzen und langen Seite des Rahmens als auch Schrauben und Stecken ist möglich, was die Kosten für Installation und Integration niedrig halten soll. Das NU-JC425B unterliegt der 25-jährigen EU-Endverbraucher-Produktgarantie von Sharp und einer 30-jährigen Leistungsgarantie mit einer Leistung von mindestens 87,5 Prozent in Jahr 30.

Quelle: Sharp | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH