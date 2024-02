Sunova Solar investiert in Solarzellenfabrik in China

Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Sunova Solar hat eine Solarzellenfabrik eröffnet. Das Unternehmen fertigt dort TOPCon-Zellen mit 182 mm, 199 mm und 210 mm Durchmesser.

Auf dem Weg zum vollintegrierten Photovoltaik-Produzenten hat Sunova Solar in eine Solarzellenfabrik mit einer Kapazität von 9 GW investiert. Das Werk in der chinesischen Stadt Yibin in der chinesischen Provinz Sichuan soll sich auf die Produktion von TOPCon-Zellen mit 182 mm, 199 mm und 210 mm Durchmesser konzentrieren. „Die Investition in unsere eigene Zellfertigungslinie ist ein wichtiger Meilenstein in unserer langfristigen Strategie. Sie wird unsere Abhängigkeit von anderen Lieferanten verringern und damit eine gleichbleibende Qualität der Zellen für unsere hocheffizienten Module sicherstellen. Darüber hinaus können wir unsere Kunden mit fortschrittlicher Technologie bedienen, die wir kontinuierlich weiterentwickeln“, sagt Mike Song, Vorsitzender von Sunova Solar „Außerdem haben wir so eine bessere Kontrolle über unsere Lieferkette, um die Produktion unserer Module mit Materialien ohne Zwangsarbeit sicherzustellen.“

Die Solarzellproduktion erfolgt in einer vollautomatischen Anlage, die die Herstellung von Zellen in den drei Hauptgrößen 182 mm, 199 mm und 210 mm ermöglicht, um ein breites Spektrum an Anwendungen zu ermöglichen. Mit einem Transportsystem aus mobilen Robotern nutzt sie neueste flexible intralogistische Automatisierungslösungen. In Verbindung mit dem Mobilfunknetz der 5. Generation, will man die Leistung und Effizienz der Automated Guided Vehicle (AGV) steigern, die das Unternehmen für den Materialtransport in der neuen Fabrik einsetzt. Die Qualität der Solarzellen will der Hersteller durch eine Reihe verschiedener Tests sicherstellen. Darunter befinden sich Farb- und Erscheinungsbildsortierung, EL-Tests, elektrische IV-Leistungstests sowie weitere Zuverlässigkeitstests, wie Spannungstests und Lichtabfalltests.

Solarzellenfabrik von Sunova Solar beschäftigt 560 Mitarbeiter:innen

Das Werk erstreckt sich über eine Fläche von 107.000 Quadratmetern, wovon 67.000 Quadratmeter auf die Fertigung für die Zellproduktion entfallen. Derzeit arbeiten 560 Menschen in der Fabrik. Die Zellproduktion erhält Strom aus einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach gespeist. Ferner hat das Unternehmen sie mit einem konzentrierten Wasserrecyclingsystem konzipiert. Denn das Unternehmen bemüht sich, Solarlösungen unter umweltfreundlichen Bedingungen herzustellen.

In seinem Bericht für das erste Quartal 2024 führt Bloomberg New Energy Finance (BNEF) Sunova Solar weiterhin als Tier-1-Modulhersteller. Während laut Unternehmen etliche PV-Modulhersteller von der Liste gestrichen wurden, erfüllt Sunova Solar die neuen Kriterien, nach denen ein Hersteller mindestens sechs Projekte mit einer Größe von 5 MW oder mehr vorweisen müsse.

Quelle: Sunova Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH