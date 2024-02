Aerocompact: Gestellsystem für Solarmodule im Hochformat

Aerocompact erweitert sein Gestellsystem für Module im Hochformat. Das spare Platz auf den Flachdächern.

Um Solarmodule auf dem Flachdach im Hochformat zu platzieren, bietet die österreichische Aerocompact in Europa eine Erweiterung ihres Gestellsystems an. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich um eine Ergänzung für das schienenbasierte Flachdachsystem Compactflat SN2. Mit der neuen Variante SN2 Q PLUS lassen sich Solarmodule mit einer Größe von bis zu 1310 x 2500 mm jetzt auch im Hochformat installieren.

Durch die Installation im Hochformat ließen sich Dachflächen besser ausnutzen und Trauf- und Firstspalte frei wählen. Das Modulfeld darf auch mit der hohen Seite enden. Das SN2 Q PLUS ermögliche es, Module an der langen Seite mit demselben Materialaufwand zu klemmen wie bei der Kurzseiten-Klemmung.

Blitz- und Absturzschutz

„Mit SN2 Q PLUS schaffen wir noch mehr Flexibilität für Flachdachinstallationen“, freut sich Albert Vonbun, Head of Global Product Management bei Aerocompact. „Insgesamt kann man unser System Compactflat SN2 nun in 21 Varianten installieren.“ Dazu zählen neben drei verschiedenen Klemmungsoptionen (Kurzseiten-, Langseiten- und Langseiten-Viertelklemmung) auch die drei verschiedenen Möglichkeiten des Schienenverbaus kurz, verbunden und lang. Außerdem hat das Flachdachsystem SN2 fünf verschiedene Ballastpositionen. Dabei kommt es trotz all dieser Freiheiten mit lediglich 31 Systemkomponenten aus.

Aerocompact hat das SN2-System für Installationen von 950 bis 1310 x 1550 bis 2500 mm großen Solarmodulen auf Beton-, Bitumen-, Folien- oder Kiesdächern bei Aufstellwinkeln von 5° bzw. 10° konzipiert.

Optional bietet der Rackinghersteller für das Montagesystem eigens entwickelte Blitzschutzklemmen und eine systemintegrierte Absturzsicherung an. Wie alle Montagesysteme hat AEROCOMPACT auch die Variante SN2 Q PLUS im Windkanal getestet, in die Planungssoftware AEROTOOL integriert und CE-zertifiziert. Das Unternehmen gewährt 25 Jahre Produktgarantie.

Seit Anfang des Jahres zählt das Unternehmen zur Londoner Finanzgruppe Trilantic.

Quelle: Aerocompact | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH