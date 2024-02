Floating Solar auf Stauseen entlang des Nils

Bei einem internationalen Vorhaben zu Floating Solar ist das Hamburger Unternehmen 8.2 REEH vertreten. Es geht um Solaranlagen auf Stauseen in Uganda im größten afrikanischen Fluß Nil.

Ein deutsches Unternehmen ist bei der Entwicklung von möglichen Projekten im Bereich Floating Solar entlang des Nils beteiligt. Dabei handelt es sich um die 8.2 Renewable Energy Experts Hamburg GmbH (8.2 REEH). Wie das Unternehmen mitteilte, hat es kürzlich die zweite Projektstufe der Unterstützung für ein innovatives Floating Solar-Projekt („Floating PV“) in Uganda abgeschlossen. Auf Basis der Ergebnisse der Standortbegehungen sei jetzt die Bewertung der Machbarkeit von möglichen Floating PV-Systemen erfolgt.

Das Projekt könnte im Rahmen eines interdisziplinären Beratungsmandates („Consultancy Services for Analytical Studies related to Prospects for Floating Solar Power Generation“) zum Tragen kommen. Verantwortlich ist ein Konsortium unter Führung der Sweco International AB, vertreten durch Sakeb Hussein. Das von Swedfund finanzierte Projekt ziele darauf ab, die Nutzung der Solarenergie in dem Land zu fördern und gleichzeitig den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung, Umwelt und Wirtschaft gerecht zu werden.

Konkret prüften die Akteure die Machbarkeit von möglichen Floating PV-Systemen auf vier Stauseen verschiedener Wasserkraftwerke entlang des Nils zwischen Jinja und Karuma. Dabei wollen sie die Eignung der verschiedenen Standorte anhand ganzheitlicher Kriterien bewerten und untereinander vergleichen. Das Ziel sei die Festlegung eines optimalen Standortes für die darauffolgende Umsetzung des ersten Floating Solar-Pilot-Projektes in Uganda.

„Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Förderung der erneuerbaren Energien in Uganda zu leisten und freuen uns darauf, dieses Pilotprojekt zu begleiten“, sagt Ralf Reek, Geschäftsführer der 8.2 REEH. Das Unternehmen erwartet, dass das Projekt zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung beiträgt.

Die 8.2 REEH werde das Projekt ferner im Rahmen des Expertenteams von der Planung bis zur Vergabe begleiten.

