Modulproduzent Sunova eröffnet Fabrik für Solarzellen in China

Der chinesische Solarmodulhersteller Sunova produziert in China zur Eigenversorgung nun auch Zellen. Die Kapazität beträgt 9 Gigawatt.

Die chinesische Sunova Solar hat eine Produktion für Solarzellen in Yibin in der Provinz Sichuan in Betrieb genommen. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Produktion im Endausbau 9 Gigawatt (GW) Leistung haben. Pro Tag ließen sich so ausreichend Zellen für 36.000 Module produzieren. Sunova produzierte bisher ausschließlich Solarmodule.

Die vollautomatische Anlage könne ferner Zellen in den drei Hauptgrößen 182 mm, 199 mm und 210 mm herstellen. Mit einem Transportsystem aus mobilen Robotern nutze sie neueste flexible intralogistische Automatisierungslösungen. Zum optimierten Materialtransport in der neuen Fabrik soll auch das Mobilfunknetz der 5. Generation zum Einsatz kommen.

Sunova will die Qualität der Zellen durch eine Reihe verschiedener Tests sicherstellen. Dazu zählen Farb- und Erscheinungsbildsortierung, EL-Tests, elektrische IV-Leistungstests sowie Spannungstests und Lichtabfalltests.

Das Werk erstreckt sich über eine Fläche von 107.000 Quadratmetern, wovon 67.000 Quadratmeter auf die Werkstatt für die Zellproduktion entfallen. Derzeit arbeiten 560 Menschen in der Fabrik, und 420 Arbeiter sind in der Werkstatt beschäftigt. Die Zellproduktion wird von einer Photovoltaikanlage auf dem Dach gespeist. Außerdem gibt es ein Wasserrecyclingsystem.

„Die Investition in unsere eigene Zellfertigungslinie ist ein wichtiger Meilenstein in unserer langfristigen Strategie“, sagt Mike Song, Vorsitzender von Sunova Solar. „Sie wird unsere Abhängigkeit von anderen Lieferanten verringern und damit eine gleichbleibende Qualität der Zellen für unsere Module sicherstellen. Darüber hinaus können wir unsere Kunden mit fortschrittlicher Technologie bedienen, die wir kontinuierlich weiterentwickeln. Außerdem haben wir so

eine bessere Kontrolle über unsere Lieferkette.“

In Europa hält die Debatte um den Aufbau einer Solarproduktion an. In einem Forschungsprojekt sollen unter Mitwirkung des Fraunhofer CSP drei Pilotlinien für Wafer, Zellen und Module entstehen.

Quelle: Sunova | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH