Photovoltaik: US-Investoren steigen bei 1Komma5° ein

1Komma5° plant eine größere Finanzierungsrunde, die einen möglichen Börsengang vorbereiten soll. Zum Auftakt investieren nun zwei US-Investoren in das Unternehmen.

1Komma5°, Produzent von Photovoltaik-Energiesystemen und Energiesystem-Software, hat zwei US-Investoren als Gesellschafter gewonnen. Es handelt sich um den US-Großinvestor Hamilton Lane und eine der größten US-Pensionskassen. Der Einstieg dieser institutionellen Investoren soll nach Angaben des Unternehmens der Auftakt einer größeren Finanzierungsrunde sein, um für einen möglichen Börsengang vorbereitet zu sein. 1Komma5° will die zusätzlichen Mittel zur weiteren Integration der Wertschöpfungskette und der Weiterentwicklung der virtuellen Werkbank nutzen, mit der das Unternehmen Qualität und Kosten von handwerklichen Leistungen optimiert. Zudem will das Energie-Start-up den Ausbau der Software-Anwendungen rund um die IoT-Plattform Heartbeat weiter vorantreiben.

Seit der Gründung setzt das Hamburger Unternehmen fast ausschließlich auf europäische und amerikanische Komponenten und ist seit einem Jahr selbst Solarmodul-Hersteller. Um das Wachstum der europäischen Solarindustrie nicht zu gefährden, fordert 1Komma5° entschlossenes Handeln von allen Beteiligten. „Investoren am Kapitalmarkt erwarten einen weitestgehend subventionsunabhängigen Markthochlauf. Insbesondere nationale Subventionen in Kombination mit mehr Bürokratie lehnen wir mit Blick auf einen homogenen EU Binnenmarkt entsprechend ab. Es ist jetzt an der Zeit, dass die Politik eine Entscheidung trifft und die Unsicherheiten für alle Marktbeteiligten beendet. Sollte Meyer Burger seine Modulfertigung in Sachsen aufgeben müssen, stehen wir bereit, um hier zu helfen“, sagt Philipp Schröder, CEO und Mitgründer von 1Komma5°. Welche Form diese Hilfe annehmen könnte, lässt Schröder offen.

Im Jahr 2023 konnte 1Komma5° eigenen Angaben zufolge seinen Umsatz und Gewinn mehr als verdoppeln und betreibt derzeit mehr als 75 Standorte mit rund 2.000 Mitarbeitern in Deutschland, Schweden, Finnland, Dänemark, Spanien, den Niederlanden und Australien. Das Unternehmen hätte in vorherigen Runden 340 Millionen Euro Eigenkapital und eine Finanzierungslinie von bis zu 52,5 Millionen Euro eingesammelt und war zum Jahresende 2023 schuldenfrei.

