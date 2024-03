Photovoltaik: Solarwatt eröffnet neuen Installationsbetrieb im Raum Frankfurt

Frankfurt ist nach Bochum, Dresden, Hamburg, Kassel, Lübeck, Ludwigsburg und Schaumburg bei Hannover bereits der achte Installationsstandort von Solarwatt.

Der Photovoltaik-Hersteller Solarwatt eröffnet im Raum Frankfurt am Main einen neuen Standort. Der Dresdner Solarpionier übernimmt in Maintal die Räumlichkeiten eines bestehenden Handwerksbetriebs und will mit den zusätzlichen Montagekapazitäten die Energiewende im Rhein-Main-Gebiet voranbringen. Frankfurt ist nach Bochum, Dresden, Hamburg, Kassel, Lübeck, Ludwigsburg und Schaumburg bei Hannover bereits der achte Installationsstandort von Solarwatt. In diesem Jahr sollen noch weitere Standorte in ganz Deutschland folgen.

Solarwatt ist seit mehr als 30 Jahren am Markt aktiv und hat sich schon vor mehr als zehn Jahren auf die Entwicklung, den Vertrieb und die Installation von ganzheitlichen Photovoltaik-Systemen bestehend aus hochwertigen Glas-Glas-Solarmodulen, Batteriespeichern und intelligentem Energiemanagement spezialisiert. Dazu gehören heute auch Lösungen für Elektromobilität und der kostengünstige Betrieb von Wärmepumpen mit Solarenergie.

Hausbesitzer und Gewerbetreibende wollen am liebsten ein effizientes Energiesystem aus einer Hand, wie Solarwatt-Geschäftsführer Detlef Neuhaus betont. „Unsere Kunden haben mit uns einen Ansprechpartner für alle Aspekte der Solaranlage. Das ist ein großer Vorteil und vereinfacht die Planung und die Montage der Anlage erheblich, da alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind“, so Neuhaus.

Solarwatt will das Frankfurter Team ab sofort kontinuierlich erweitern. „Wir haben schon zum Start ein schlagkräftiges Team beisammen, das hier vor Ort bereits die ersten Projekte umsetzt”, sagt Pia Küsgens, Director Business Development bei Solarwatt. „Wir sind aber immer weiter auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen – vom Handwerker bis hin zum Logistiker, Projektleiter oder Sales Manager.“ Weitere Arbeitsplatzangebote in den Branchen der erneuerbaren Energien bietet die Plattform eejobs.

Solarwatt unterstützt Tennisturnier Bad Homburg Open

Darüber hinaus steht schon in wenigen Monaten ein großes Event unweit von Frankfurt an. Solarwatt unterstützt als neuer Presenting Partner die Tennisveranstaltung Bad Homburg Open, das renommierte Damen-Vorbereitungsturnier für die Wimbledon Championships. Vor Ort wird das Solarwatt-Team den Besucher:innen als Ansprechpartner rund um alle Themen einer sauberen Energieversorgung mit Solarenergie zur Verfügung stehen. Die Bad Homburg Open powered by Solarwatt finden vom 22. bis 29. Juni 2024 im Kurpark in Bad Homburg statt.

Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH