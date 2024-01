Solarwatt startet Auslieferung von TOPCon-Solarmodulen

Solarwatt bietet ab 2024 wie angekündigt auch Solarmodule auf Basis der TOPCon-Zelltechnologie an. Die Produkt- und Leistungsgarantie beträgt 30 Jahre.

Der Dresdner Modulhersteller Solarwatt hat die Auslieferung von TOPcon-Solarmodulen in Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien aufgenommen. Die neuen Glas-Glas- und Glas-Folie-Module auf Basis der TOPCon-Zelltechnologie verfügen über Leistungen ab 420 Wattpeak (Wp), wie das Unternehmen mitteilte. „TOPCon-Solarmodule haben gegenüber der aktuellen PERC-Zelltechnologie eine höhere Leistung“, sagt Peter Bachmann, Vice President Customer Solutions bei Solarwatt. „Den Hausbesitzern steht damit deutlich mehr Energie zur Verfügung, was aus Sicht der Installationsbetriebe natürlich ein wichtiges Verkaufsargument ist.“

In der Solarbranche kommen laut Solarwatt aktuell noch vorrangig PERC-Module zum Einsatz, bei denen p-Typ-Solarzellen verbaut werden. Die n-Typ-Zellen von TOPCon-Solarmodulen sind im Vergleich deutlich leistungsfähiger, was die Effizienz des gesamten solaren Energiesystems erhöht. Die Solarwatt-Glas-Glas-Module mit TOPCon-Zellen sind als bifaziale Halbzellenmodule in den Varianten style (ab 420 Wp) und pure (ab 425 Wp) erhältlich und verfügen über einen 35mm-Aluminiumrahmen.

Eine Produkt- und Leistungsgarantie von 30 Jahren bietet das Dresdner Solarunternehmen auf die langlebigen Doppelglasmodule. Die TOPCon-Halbzellenmodule in der Glas-Folie-Ausführung in black (ab 420 Wp) und pure (ab 425 Wp) sind ebenfalls mit einem 35mm-Aluminiumrahmen ausgestattet. Die Produktgarantie der Module beträgt 20 Jahre, die Leistungsgarantie liegt bei 25 Jahren.

Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH