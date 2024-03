Energiehelden Academy bietet Weiterbildung zur Photovoltaik-Montagefachkraft an

In der Energiehelden Academy im schwäbischen Plochingen lernen Interessierte, wie man Photovoltaik-Anlagen fachgerecht montiert und in Betrieb nimmt.

Vor über einem Jahre hat die Energiehelden Academy im schwäbischen Plochingen ihre Tore für neue Energieheld:innen geöffnet. Menschen, die sich neu orientieren wollen, und Fachkräfte unterschiedlicher Fachrichtungen können sich hier zu Montagefachkräften für Photovoltaik-Anlagen qualifizieren. Die Akademie bietet Kurse zur Montagefachkraft „PV-Anlagen DC-seitig“ und „PV-Anlagen AC-seitig“ an. Beide Qualifizierungsangebote enthalten eine Abschlussprüfung und bei erfolgreichem Abschuss ein IHK-Zertifikat. Der Kurs „PV-Anlagen DC-seitig“ umfasst die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Vorkenntnisse als Dachdecker oder Zimmermann sind von Vorteil, aber keine Voraussetzung für die Weiterbildung. Im Kurs „PV-Anlagen AC-seitig“ lernen die Teilnehmer:innen, was bei der Elektroinstallation, der Einrichtungen und der Inbetriebnahme von PV-Anlagen zu beachten ist. Hierzu ist eine abgeschlossene Ausbildung als Elektrofachkraft die Voraussetzung.

Zusätzlich bietet die Energiehelden Academy die Schulungen EuP (Elektrotechnisch unterwiesene Person) und EFKffT (Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten) an, die man zum Teil in Kombination mit Photovoltaik durchführt. Das Angebot insgesamt richtet sich an PV-Installationsbetriebe, an Zimmerleute, Elektrofachbetriebe, an Menschen, die sich beruflich neu orientieren möchten. Zudem können PV-Produkthersteller die Räumlichkeiten der Energiehelden Academy zur Schulung ihrer Produkte nutzen. Dabei ist das Ziel der einzelnen Qualifizierungsprogramme, dass die Teilnehmenden im Anschluss schnell einsatzfähig sind, die Kommunikation in den Montageteams reibungslos abläuft, jeder einzelne Installationsschritt professionell durchgeführt wird und ein ausgezeichnetes Verständnis für Abläufe, Technik und Produkte vorhanden ist.

Quelle: Energiehelden Academy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH