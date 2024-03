DAH Solar-Module mit Technologie zur Reduzierung von Schmutz

Durch die vollflächige Laminierung der Solarmodule beanspruchen Module des chinesischen Anbieters DAH Solar für sich, Schmutz und Staubablagerungen zu verhindern.

Ein monokristallines Solarmodul des chinesischen Produzenten DAH Solar (Anhui) wirbt mit einer Technologie zur Abweisung von Schmutz. Darüber kommuniziert der Verkäufer Pearl. Demnach sorge eine patentierte Full-Screen-Technologie dafür, die Ablagerungen durch Schnee, Schmutz und Staub zu minimieren. Im Effekt führe dies zu einem um 6 bis 15 Prozent höheren Solarstromertrag. Eine Erhöhung des Wirkungsgrades finde zusätzlich durch Halbzellentechnologie und Bypassdioden statt. Das Modul verfüge ferner über eine Lesitung von 410 Watt.

Pearl verweist ferner auf herkömmliche Solarmodule im Vergleich. Dort sammelten sich am Rahmen häufig Staub, Schmutz und Regenwasser und blockieren den Lichteinfall. Das senkt die Effizienz des Panels und macht regelmäßige Reinigungsarbeiten notwendig. Beim DAH-Solarmodul bilde der Rahmen des Solarpanels dank vollflächiger Laminierung und abgerundeter Kanten eine plane Ebene mit den Solarzellen. Regenwasser fließe ungehindert ab und spüle Verunreinigungen mit weg. Auch Schnee finde kaum Halt und rutsche einfach herunter.

Bei der Halbzellen-Technologie werde eine Solarzelle in zwei halbe Zellen geteilt. Dadurch verringerten sich die elektrischen Verluste, so dass die Leistung der Solarzelle und damit auch die des Solarmoduls steige. So profitiere man von mehr Solarenergie im Vergleich zu herkömmlichen Panels.

Zu Bypass-Dioden: Nicht jede Solarzelle bekomme zu jeder Zeit die gleiche Menge Sonne ab. Mal liege eine teilweise im Schatten, mal habe sich auf einer anderen Schmutz und Staub abgelagert. Diese Zellen liefern nur noch wenig oder keinen Strom und behindern den Stromfluss, was die Gesamtleistung des Solarpanels beeinträchtigt. Bypass-Dioden umgehen diese Hindernisse, und das Panel bringe weiterhin einen hohen Ertrag.

Zu den Daten: die Effizienz liege bei 20,78 Prozent. Das Modul bestehe ferner aus 132 Mono-Halbzellen und 3 Bypass-Dioden.

Quelle: Pearl | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH