Meyer Burger: Investoren wollen neues Kapital zuschießen

Meyer Burger hat Zusagen für seine Kapitalerhöhung vorliegen. Das ist für die Schweizer ein wichtiger Schritt, den Aufbau der PV-Produktion in den USA finanzieren zu können.

Die Meyer Burger Technologie AG hat Zusagen von Investoren, das Unternehmen im Zuge der geplanten Kapitalerhöhung unterstützen zu wollen. Das teilte der Schweizer Solarproduzent bei Vorlage des Geschäftsberichtes 2023 mit. Es handelt sich dabei um den derzeit größten Aktionär Sentis Capital Cell 3 PC und den US-Kunden D.E. Shaw Renewable Investments (DESRI).

So plant Meyer Burger eine Kapitalerhöhung mit einem geplanten Bruttoerlös von 200 bis 250 Millionen Schweizer Franken (CHF). Sentis Capital, der grösste Aktionär der Gruppe, beabsichtigt, bis zu 50 Millionen CHF in die Eigenkapitalfinanzierung zu investieren. Zudem wolle auch DESRI, der grösste Kunde des Unternehmens, ebenfalls in die bevorstehende Kapitalerhöhung investieren. Geplant seien bis zu 20 Millionen US-Dollar, aber maximal 10% des Emissionsvolumens, durch die Übernahme von nicht gezeichneten Aktien. DESRI und Meyer Burger arbeiten in den USA im Rahmen ihrer mehrjährigen Abnahmevereinbarung seit 2022 eng zusammen. Meyer Burger ist der Ansicht, dass die geplante Investition von DESRI die Marktpositionierung von Meyer Burger in den USA deutlich unterstützt.

Thalheim produziert weiter

Die Gesellschaft verzeichnete einen Verlust vor Zinsen und Steuern von 250 Millionen Schweizer Franken (CHF). Im Vorjahr hatten die Verluste nur rund ein Fünftel betragen. Ein Grund waren hohe Wertberichtigungen auf Lagerbestände, weil Module wegen der gefallenen Marktpreise nicht zu den geplanten Preisen verkauft werden konnten. Diese Wertberichtigungen lagen bei 51,7 Millionen CHF. Die Lagerbestände stiegen im Laufe des Jahres 2023 auf 130,8 Millionen CHF. Sollte sich die allgemeine Marktsituation in Europa ändern, z.B. durch entsprechende Resilienzmassnahmen, wäre eine Rücknahme der entsprechenden Wertberichtigungen möglich.

Die flüssigen Mittel (einschliesslich solche mit Verfügungsbeschränkung) von Meyer Burger betrugen per 31. Dezember 2023 150,2 Millionen CHF und per 29. Februar 2024 82,0 Millionen CHF. Die Bilanzsumme reduzierte sich per 31. Dezember 2023 auf insgesamt 681,2 Millionen CHF (31. Dezember 2022: 720,4 Millionen CHF). Das Umlaufvermögen belief sich auf 386,1 Millionen CHF (2022: 473,8 Millionen CHF).

Aufgrund des sich weiter verschlechternden Geschäftsklimas in Europa hat Meyer Burger im Januar 2024 weitere Schritte eingeleitet, um auf Produktion und entsprechend profitables Wachstum in den USA zu fokussieren. Die Modulproduktion am Standort Freiberg (Sachsen) in Deutschland wurde Mitte März 2024 eingestellt, was ab April zu signifikanten Kosteneinsparungen führen soll. Die Solarzellenproduktion in Thalheim werde den Produktionshochlauf der US-Solarmodulfertigung in Goodyear, Arizona, weiter unterstützen.

US-Modulproduktion bis Ende Q2

Meyer Burger geht davon aus, dass die Erlöse aus den potenziellen Fremdfinanzierungsquellen zusammen mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung es ihr ermöglichen werden, die Modulproduktion in Goodyear bis Ende des zweiten Quartals 2024 in Betrieb zu nehmen. Der Hochlauf der Zellproduktion in Colorado Springs, Colorado, soll um das Jahresende 2024 starten, sofern die noch notwendige Finanzierung dafür wie derzeit erwartet eintrifft.

Parallel dazu wird Meyer Burger weiterhin potenzielle strategische Partnerschaften mit Unternehmen anstreben, die Kapital bereitstellen, die Industrialisierung unterstützen und den Umsatz durch weitere Kundenzugänge, die mögliche Erschliessung neuer Absatzmärkte und/oder die Lizenzierung von Technologien steigern könnten. Diese potenziellen partnerschaftlichen Geschäftsmodelle könnten zu einem grösseren langfristigen Wachstum beitragen und die Kapitalintensität reduzieren.

Quelle: Meyer Burger | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH