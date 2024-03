Priwatt bringt Energiemanagement-App für Balkonkraftwerke heraus

Das App-basierte Energiemanagementsystem für Balkonkraftwerke Orbit von Priwatt soll es Nutzer:innen ermöglichen ihren Solar-Eigenverbrauch signifikant zu steigern.

Priwatt, Anbieter von Stecker-Solaranlagen, erweitert sein Angebot um die eigene Energiemanagement-App für Balkonkraftwerke namens Orbit. Die App soll noch in diesem Frühjahr verfügbar sein. Sie soll es Nutzer:innen ermöglich, ihren Solar-Eigenverbrauch signifikant zu steigern und das dank der intelligenten Steuerung aller smarten Haushaltsgeräte und Stromerzeuger. „Mit Orbit bringen wir als erster Stecker-Solar-Anbieter eine intelligente softwarebasierte Energiemanagementlösung auf den Markt, die auf die Bedürfnisse von Balkonkraftwerk-Besitzer:innen ausgerichtet ist“, sagt Kay Theuer, Geschäftsführer von Priwatt. „Die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien variiert aufgrund von Umwelteinflüssen. Deshalb ist es wichtig, dass flexible Stromverbraucher wie Wärmepumpen, Klimageräte oder Geschirrspüler ihren Verbrauch an die eigene Stromproduktion anpassen. Und hier kommt Orbit ins Spiel: Das Energiemanagementsystem ermöglicht unseren Kund:innen, ihre Stromverbraucher und -erzeuger in einer App zu bündeln, smart zu steuern und so ihre Energieeffizienz zu steigern.“

Die Orbit-Energiemanagement-App für Balkonkraftwerke ermöglicht die Einbindung, zentrale Visualisierung und Steuerung des gesamten Energiehaushaltes aus der Ferne. Sowohl die eigenen Energieverbraucher als auch -erzeuger sind in der Regel WLAN-fähig und Nutzer:innen können sie dann ohne teure zusätzliche Hardware direkt in die App einbinden. Zudem können sie ältere Geräte über leicht zu installierende Erweiterungen wie Smart Plugs oder Smart Controller integrieren. Dadurch ist Orbit für eine besonders breite Zielgruppe einsetzbar. Kund:inen von Priwatt wird die App kostenfrei zur Verfügung stehen. Für alle anderen potenziellen Nutzer:innen gibt es ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Software Orbit ist für Stecker-Solaranlagen konzipiert, sie soll aber auch mit größeren Priwatt-Solaranlagen und Photovoltaik-Anlagen von anderen Herstellern kompatibel sein.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Seit November 2023 bietet Priwatt auch größere Photovoltaik-Anlagen zur Selbstmontage an.

Quelle: Priwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH