Der Tarif Wirklich Ökogas Flex von Polarstern ist der erste bundesweite, variable Gastarif, bei dem der monatliche Arbeitspreis in Abhängigkeit der am Gas-Spotmarkt erzielten Preisen variiert.

Wirklich Ökogas Flex ist ein flexibler Ökogastarif, den der Ökoenergieversorger Polarstern nun anbietet. Es soll sich um den ersten bundesweiten flexiblen Ökogastarif auf den deutschen Markt handeln. Ähnlich wie bei variablen Tarifen im Strommarkt, variiert auch hier der monatliche Arbeitspreis. Er ergibt sich aus den am Gas-Spotmarkt erzielten Preisen der einzelnen Kalendertage eines Monats unter Berücksichtigung des temperaturabhängigen Gasbedarfs im jeweiligen Netzgebiet; hinzukommen Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen.

Polarstern hat eigenen Angaben zufolge 2011 als erster Energieversorger im Gasbereich ausschließlich 100 Prozent Ökogas angeboten. Zuletzt brachte Polarstern Wirklich Ökogas GEG auf den Markt, das die Kriterien des Gebäudeenergiegesetzes erfüllt und mindestens 65 Prozent Biomethan enthält. Bislang sollen solche Angebote eine Seltenheit im Gasmarkt sein.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Flexibler Ökogastarif soll das energie- und klimabewusste Heizen ermöglichen

„Ökogas spielt eine immer wichtigere Rolle, um die Energiewende voranzubringen“, sagt Polarstern-Geschäftsführer Florian Henle. Laut Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) waren 60 Prozent der verkauften Anlagen im vergangenen Jahr Gasheizungen. Im Gebäudebestand sind sie mit Abstand die häufigste Heizvariante. „Angesichts dieser Faktenlage braucht es dringend bezahlbare und klimafreundliche Lösungen für Haushalte, die mit Gas heizen. Gasheizungen werden noch bis zu drei Jahrzehnte dominieren und in der Zeit wird es kaum bezahlbaren Wasserstoff für Privathaushalte geben“, sagt Henle. Mit Wirklich Ökogas Flex unterstützt Polarstern schon heute ein energie- und klimabewusstes Heizen.

Ein entscheidender Hebel für mehr Klimaschutz im Wärmebereich ist auch der Ausbau von Biogasanlagen, die Biomethan ins Gasnetz einspeisen. Laut einer Studie von Ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg, dem ITG Dresden, dem Öko-Institut und der Stiftung Umweltenergierecht im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz liegt die realisierbare Biomethanmenge in Deutschland bei rund 90 bis 118 TWh. Etwa 10 TWh werden heute genutzt. Die größte unerschlossene Leistungsfähigkeit von rund 55 TWh liegt in der verstärkten Nutzung von Abfall-, Reststoffen und Gülle. Neben mehr Erzeugungskapazitäten müsse man Biogas und Biomethan nach Ansicht von Polarstern aber auch von der CO 2 -Bepreisung ausnehmen. Nur so wird beides wirklich wettbewerbsfähig.

Quelle: Polarstern | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH