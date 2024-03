Mini-PV: Neues Speichersystem für Balkonkraftwerke von Alpha ESS

Vitapower heißt das Speichersystem für Stecher-Solargeräte von Alpha ESS. Es vereinigt die Batterien, die Regelung, den Wechselrichter und ein Display in einem Block.

Der PV-Speicherspezialist Alpha ESS hat ein Speichersystem für Balkonkraftwerke vorgestellt. Beim Vitapower integriert das Unternehmen Batterien, Controller, Wechselrichter und Display in ein Gesamtsystem. Somit benötigen die Kund:innen nur ein Gerät, um ihre eigenen Balkonkraftwerke aufzubauen und zu betreiben. Zudem soll die Vitapower-Anlage sehr kompakt und lediglich in etwa so groß wie ein Desktop-Computer sein. Ohne aufwendige Verkabelung oder Arbeit an den Wänden durchführen zu müssen, sollen die Kund:innen die Installation und Montage innerhalb von 10 Minuten schaffen. Sobald das Vitapower mit der Mini-Photovoltaik-Anlage über eine MC4-Schnittstelle verbunden ist, kann man den Solarstrom im Haushalt verwenden.

Bei den aktuellen Vorschriften bezüglich der Netzeinspeisung in Deutschland bietet das Vitapower die Möglichkeiten, die Ausgangsleistung sowohl mit 600 W als auch mit 800 W auszugeben. Der Wechselrichter, der im System eingebaut ist, verfügt über eine Leistungsfähigkeit bis zu 2000 W. Diese ist einstellbar, um sich den potenziellen Veränderungen der Regulierungen oder unterschiedlichen Szenen in der Zukunft entsprechend anzupassen.

Speichersystem für Balkonkraftwerke bietet bis zu 3073 Wh Speicherkapazität

Vitapower soll mit den meisten PV-Anlagen auf dem Markt kompatibel sein. Mit zwei MPPT-Anschlüssen wird die Effizienz bei Energiesammeln und Umwandeln optimiert. Das Gerät unterstützt eine Eingangsleitung bis zu 1200 W. Der Vitapower-Block hat eine Speicherkapazität von 1024 Wh und man kann es mit zwei weiteren Akkus auf 2048 oder 3072 Wh Speicherkapazität aufrüsten. Geplant ist eine Erweiterung auf bis zu 6,144 Wh. Das Speichersystem Vitapower für Balkonkraftwerke verfügt über eine WLAN-Anbindung. Somit können Nutzer:innen mit der Alpha-Lite-APP des Hersteller die Energieflüsse und den Verbrauch überwachen und steuern.

Seit dem 19. März läuft der Vorverkauf von Vitapower. Mit einem Akku kostet das Speichersystem zu Frühbucherpreis 899 Euro, für die derzeit größte Version mit zwei Akkus fallen 1299 Euro an. Wer 3072 Wh Speicherkapazität haben will, muss 1699 Euro bezahlen. Wer von dem Frühbucherpreis profitieren will, muss jeweils eine Anzahlung von 100 Euro leisten.

Ob ein Speicher für ein Steck-Solargerät wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll ist, darüber herrscht Uneinigkeit. Der Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV) rät davon ab.

Quelle: Alpha ESS | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH