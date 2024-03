Balkonkraftwerke: Onlinehändler Yuma eröffnet Ladengeschäft in Köln

Der Fachhändler Yuma setzt mit seinem Showroom in Köln-Ehrenfeld für Stecker-Solargeräte auf eine Strategie, die den direkten Kundenkontakt und das physische Produkterlebnis als Ergänzung zum Onlinehandel in den Vordergrund stellt.

Die Yuma GmbH, Onlinehändler für Balkonkraftwerke, hat in Köln-Ehrenfeld ein stationäres Ladengeschäft eingerichtet. Auf einer Fläche von knapp 200 Quadratmetern will Yuma fachkundige Beratung mit einem erlebbaren Showroom-Konzept kombinieren. Kund:innen sollen umfassende Informationen zu Solarmodulen, Wechselrichtern, Montagesystemen erhalten und können die Mini-PV-Anlagen mit Zubehör direkt vor Ort erwerben.

„Interessenten und Kunden spiegeln uns immer wieder den Wunsch nach Beratung und einem haptischen, physischen Erlebnis beim Kauf einer Mini-Solaranlage. Und im Gegensatz zu Baumärkten und Discountern bieten wir in unserem Geschäft beides: Fachkompetenz und eine Produktpräsentation zum Anfassen“, sagt David Breuer, einer der drei Gründer und Geschäftsführer von Yuma.

Yuma vertreibt Balkonkraftwerke in ganz Deutschland

Im Unterschied zu vielen Mitbewerbern, die auf reinen Online-Handel setzen, verfolge Yuma mit dem neuen Ladengeschäft eine Strategie, die den direkten Kundenkontakt und das physische Produkterlebnis in den Vordergrund stellt. Dieser Ansatz stärke das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Solartechnologie. Dennoch will sich Yuma weiterhin auch auf den Online-Vertrieb von Mini-Photovoltaikanlagen konzentrieren, um die Nachfrage von Solarinteressierten in ganz Deutschland bedienen zu können.

Zur Eröffnung ist auch Branchenexperte Thomas Seltmann, quasi der Erfinder des Balkonkraftwerks, gekommen. „Die Menschen wollen bei der Energiewende mitgenommen werden. Mit Stecker-Solargeräten können sie ganz konkret einen eigenen Beitrag leisten“, so der Referent beim Bundesverband Solarwirtschaft (BSW). „Professionelle Fachhändler wie Yuma helfen uns dabei, den Ausbau von Solarenergie langfristig voranzutreiben und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Branche zu stärken.“ Im Podcast Energiedifferenzen berichtet Seltmann von den Anfängen der Steckersolar-Geräte und erklärt, warum sich das aufwändige Normungsverfahren aus seiner Sicht gelohnt. Der Podcast Energiedifferenzen mit Thomas Seltmann ist über Spotify unter diesem Link zu finden.

Für den Publikumsverkehr öffnet das Mini-PV-Ladengeschäft von Yuma am 27. März. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr.

Im Oktober 2023 hatte der Photovoltaik-Onlinehändler Solarspeicher24 ein Ladengeschäft in Hamburg eingerichtet.

Quelle: Yuma | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH