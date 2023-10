Photovoltaik-Onlineshop Solarspeicher24 diversifiziert ins Analoge

Der Onlineshop Solarspeicher24 eröffnet aufgrund des enormen Beratungsbedarfes ein Ladengeschäft in Hamburg, damit sich Kund:innen direkt vor Ort informieren können.

Ein Balkonkraftwerk für die Wohnung oder lieber die Photovoltaik-Anlage mit PV-Speicher für das Haus? – In Hamburg kann man sich die Technik nun ganz einfach vor Ort anschauen. Der Photovoltaik-Onlineshop Solarspeicher24 hat nach vielen Jahren Vertrieb über das Internet nun das erste Ladengeschäft in Deutschland eingerichtet. Das Unternehmen V & S Vertriebs- und Service GmbH & Co. KG mit Sitz in der Metropolregion Hamburg, bietet unter www.solarspeicher24.de ein breites Sortiment mit Equipment für nahezu alle Bedarfe der Energiewende an. Batterie- und Solarprodukte führender Marken sind verfügbar, ebenso passende PV-Unterkonstruktionen, Batterien für den stationären Einsatz in Haus und Gewerbe, Speicher für den mobilen Einsatz bei Camping, Outdoor oder im Fahrzeug sowie Elektrotechnik-Bauteile für Photovoltaik-Anlagen jeder Art und Güte.

„Photovoltaik und Energiespeicher-Systeme sind mehr als nur Technologie; sie sind ein wesentlicher Bestandteil der Energielösungen der Zukunft. Als Unternehmen mit langjähriger Expertise im Bereich Energietechnik wissen wir, wie wichtig eine fundierte Beratung für unsere Kund:innen ist“, sagt Katarina Kuechler, Geschäftsführerin bei Solarspeicher24. Der Fokus des anlogen Ladens liegt darauf, Kund:innen zu allen Fragen der Energiewende zu beraten. Ob Hamburger Einzelhausbesitzer:innen, die an der Eigenproduktion von Strom über das Dach interessiert sind, oder Unternehmen, die die Energieeffizienz steigern möchten – die Profis informieren zu maßgeschneiderten Lösungen für jedes Budget.

Informationsveranstaltungen geplant

Um die Energiewende in private Räume, Büros und öffentlichen Einrichtungen zu bringen, lädt Solarspeicher24 am Standort auch Expert:innen in die eigene „Showküche“ ein. Erste Sessions sind geplant zur gemeinsamen Nutzung von Batteriespeichern in Wohnhäusern, Bauvorschriften für Balkonkraftwerke sowie zu Sicherheitsanforderungen von PV- und Batterietechnik in öffentlichen Einrichtungen. Natürlich sind auch spontane Gespräche mit den Solar-Profis am Standort möglich. Mitarbeitende von Solarspeicher24 informieren zu passender Hardware und bieten zudem auch vollständige Projektierungs- sowie Installationsdienstleistungen an.

„Leider erleben wir täglich, dass viele Mieter:innen und Eigentümer:innen bei der Installation von PV-Technik schlecht beraten sind. Nun besteht die Gelegenheit, sich in Hamburg aus erfahrener Hand zum Einsatz von Photovoltaik beraten zu lassen. Dieses Angebot sollte man nutzen“, sagt Kuechler. Deshalb will das Unternehmen auch einen besonderen Service für Eigentümer:innen erbringen. Wer die Angebote für die Eindeckung ihres Hauses zum Termin mitbringen, erhält binnen weniger Minuten eine Analyse zur Wirtschaftlichkeit, etwa einen Überblick über die tatsächlichen Materialpreise. Mit spezieller Software erstellen die Expert:innen von Solarspeicher24 zudem eine Ertragsprognose. Auf Wunsch wird eine Kalkulation für die Komplett-Installation mit PV-Komponenten erstellt.

Geschäft von Photovoltaik-Onlineshop Solarspeicher24 mit dem ÖPNV erreichbar

Dem Unternehmen war bei der Auswahl für die Lage ein bodenständiger Eindruck wichtig. Mit Blick auf die Preispolitik wurde bewusst auf einen exponierten Standort und Investitionen in eine allzu schmückende Fassade verzichtet. Die Installation des Ladens soll nicht nur eine Erweiterung der Dienstleistung sein, sondern auch ein Relaunch der Marke Solarspeicher24. Ursprünglich als Fachhändler für Batteriespeicher gegründet, hat sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt und bietet heute umfassende Lösungen im gesamten Spektrum regenerativer Solartechnik.

Für die Hamburger:innen ist der Standort in der Bürgerweide 46 mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Ab Mitte Oktober 2023 ist der neue Store für Bürger:innen aus der Metropolregion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

17.10.2023 | Quelle: V & S Vertriebs- und Service GmbH & Co. KG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH