Taconova, Hersteller von Frischwassermodulen, Solarstationen und Wohnungsstationen, hat einen Schichtpufferspeicher in das Programm aufgenommen, der für Wärmepumpen, Solarthermie-Anlagen und auch Photovoltaik-Heizsysteme geeignet ist.

Der neue Pufferspeicher Tacotherm Store von Taconova ist mit 500, 750, 1000 oder 1500 Liter Speichervolumen verfügbar. Anders als bei Kombi- oder Pufferspeichern in Standardbauweise wird das Warmwasser im Schichtpufferspeicher nicht durchmischt, sondern in unterschiedlich warmen Wasserschichten angeordnet. Das mittige Schichtentrennblech mit 25 Prozent Durchsatz verhindert, dass sich das Wasser in den verschiedenen Schichtungszonen bei der Entnahme und insbesondere bei der Einschichtung vermischt. Auf diese Weise kann der Wärmespeicher bereits nach kürzester Betriebszeit Wärme zur Verfügung stellen, da die Entnahme im Schichtladesystem in der Wasserschicht mit dem passenden Temperaturniveau erfolgen kann. Zugleich soll das niedrige Rücklauftemperaturen und das erforderliche Standby-Volumen sichergestellen. Auch Sperrzeiten, die beim Betrieb von Wärmepumpen eingehalten werden müssen, kann man mit dem Tacotherm Store überbrücken.

Zudem sorgt die Schichtenladeeinheit dafür, dass das jeweilige Wärmeträgermedium direkt in der Höhe eingespeist wird, in der die gleiche Dichte und Temperatur herrschen. So ist es beispielsweise möglich, selbst bei geringem Ertrag noch Energie von einer Solarthermie-Anlage mittels einer Solartrennstation in den Speicher einzubringen. Integrierte Einströmschikanen, ein Fühlerkernrohr und umfangreich platzierbare Temperaturfühler unterstützen die Schichtung zusätzlich.

Der Tacotherm Store verfügt über je vier Vor- und Rückläufe zum Anschluss der Wärmeerzeuger und für die Wärmeverteilung. Um die Rohrzirkulation und damit eine Siphonwirkung zu unterbinden, sind zwei Anschlussmuffen im 45°-Winkel nach oben angeordnet. Ein zusätzlicher, mittig angebrachter Muffenanschluss ermöglicht zudem den Einbau einer E-Patrone, um den Pufferspeicher als Wärmespeicher für Photovoltaik-Anlagen zu nutzen.

Taconova stellt auf der Messe IFH Nürnberg aus, die vom 23. Bis 26 Aprils stattfindet. Das Unternehmen ist in Halle 6, Stand 6.107 zu finden.

