Bericht der AG Energiebilanzen: Erneuerbare legten 2023 stärker zu als gedacht

Nach der vorläufigen Einschätzung vom vorigen Dezember hat die AG Energiebilanzen nun ihren offiziellen Jahresbericht für 2023 vorgelegt. Sowohl der Rückgang beim Energieverbrauch als auch der Zuwachs bei den erneuerbaren Energien fielen demnach etwas stärker aus als zunächst gedacht.

Die Grundaussagen des Berichts der AG Energiebilanzen für das Jahr 2023 decken sich mit den Vorab-Werten vom Dezember, auch wenn es in Bezug auf erneuerbare Energien erfreuliche Korrekturen gibt. Der Energieverbrauch in Deutschland erreichte 2023 eine Höhe von 10.735 Petajoule (2.981 TWh). Das entspricht einem Rückgang um 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Energieverbrauch fiel damit auf einen historischen Tiefststand, schreibt die AG Energiebilanzen in ihrem jetzt erschienenen Jahresbericht 2023. In ihrem vorläufigen Bericht im Dezember 2023 war die AG Energiebilanzen von 10.791 PJ und somit einem Rückgang um 7,9 Prozent ausgegangen.

Wichtigste Faktoren seien dabei das anhaltend hohe Energiepreisniveau und die schwache wirtschaftliche Entwicklung gewesen. Zwar seien die Einfuhrpreise für die wichtigsten Importenergien im Jahresverlauf gesunken, doch sie hätten weiterhin deutlich über dem Niveau von 2021 gelegen. Das führte einerseits dazu, dass Privatleute und Unternehmen in Energieeffizienz und alternative Energieformen investierten. Zugleich habe es aber auch einen Rückgang bei energieintensiven Produktionsprozessen gegeben.

Einen schwächeren, aber ebenfalls messbaren Effekt habe die Witterung gehabt: Witterungsbereinigt hätte sich der Energieverbrauch 2023 nur um 7,4 Prozent vermindert. Der einzige verbrauchssteigernde Effekt sei 2023 von der demographischen Entwicklung ausgegangen. Gegenüber 2022 wuchs die Gesamtbevölkerung in Deutschland saldiert um 0,3 Millionen Menschen auf 84,7 Millionen Personen (Vorab-Auswertung vom Dezember 2023: 85,5 Millionen).

Erneuerbare Energien lieferten 2023 sogar 7 Prozent mehr Strom

Der Beitrag der erneuerbaren Energien erhöhte sich 2023 insgesamt um 3,1 Prozent auf 2.107 PJ (585 TWh). Im Dezember war die AG Energiebilanzen noch von einem Plus von 2,3 Prozent ausgegangen. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wuchs um 7 Prozent auf 272 TWh (Dezember-Schätzung: 5 Prozent). Wichtigster Treiber des Zuwachses war die Windenergie. Sie legte mit 18,6 Prozent merklich stärker zu, als noch im Dezember gedacht (15 Prozent). Den Zuwachs der Solarenergie bei der Stromproduktion bezeichnet die AG Energiebilanzen weiterhin mit „nur leicht“. Der Rückgang der Biomasse-Stromerzeugung war mit 2 Prozent nur halb so groß wie im Dezember erwartet (4 Prozent).

Deutschland wurde 2023 erstmals seit 2022 wieder zum Netto-Importeur von Strom. 2023 wurden 11,8 Milliarden Kilowattstunden (Mrd. kWh) Strom mehr aus dem Ausland importiert als exportiert. Die Ausfuhren sanken 2023 gegenüber dem Vorjahr um knapp 24 Prozent, die Importe stiegen mit 40 Prozent noch etwas stärker als im Dezember erwartet (38 Prozent).

Höhere Energieproduktivität und niedrigere Emissionen

Die gesamtwirtschaftliche Energieproduktivität hat sich 2023 nach Berechnungen der AG Energiebilanzen um 8,4 Prozent verbessert. Dieser Wert liege signifikant über dem langjährigen Mittel des Zeitraumes 1990 bis 2022 in Höhe von 2,5 Prozent pro Jahr. Die Steigerung der Energieproduktivität hat nach Einschätzung der AG Energiebilanzen viele, sich überlagernde Ursachen. Maßgeblichen Einfluss hätten die preisbedingt hohen Energiekosten der Wirtschaft, Rückgänge bei der Produktion sowie die mildere Witterung.

Den Rückgang der energiebedingten CO 2 -Emissionen beziffert die AG Energiebilanzen mit 11,8 Prozent beziehungsweise 74 Millionen Tonnen. Dieser beruhe allerdings auf vorläufigen Energiebilanzdaten.

Zum Bericht des Solarserver über die vorläufige Auswertung im Dezember geht es hier, den vollständigen und aktuellen Bericht der AG Energiebilanzen gibt es hier.

Quelle: AG Energiebilanzen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH