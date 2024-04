BMZ stellt neuen Energiespeicher Power4Home vor

Der deutsche Speicherhersteller BMZ bietet für zu Hause einen neuen Heimspeicher an. Bis zu vier Einheiten des Produktes Power4Home lassen sich parallel verschalten.

Der Karlsteiner Speicherspezialist BMZ geht mit einer neuen Batterielösung unter der Bezeichnung Power4Home an den Markt. Der neue Heimspeicher bietet laut Pressemitteilung Haushalten mit Photovoltaikanlagen Autarkie vom Stromnetz, auch wenn Stromgewinnung und Strombedarf zeitlich auseinanderfallen. Ferner ersetzt es, mit Hilfe des optionalen BMZ GridSwitch, den Notstromgenerator für den Fall instabiler Energieversorgung aus dem öffentlichen Stromnetz.

Das Produkt sei für den Einsatz im Innen- und Außenbereich entwickelt worden. Der Energiespeicher hat mit 164 mm ein superschlankes Profil. Dank seiner passiven Kühlung arbeite Power4Home zudem geräuschlos, ohne den Alltag zu beeinträchtigen. Unter Verwendung seines optional erhältlichen Wärmemanagementsystems lasse sich das System auch in extremen Temperaturbereichen be- und entladen. Die Nutzung könne zwischen -20° C und +55° C erfolgen.

Kunden können bis zu vier Einheiten parallel verschalten und somit zwischen 6,7 kWh und 106,8 kWh Energie speichern und nutzen. Hierbei ist sowohl eine Wand- als auch eine Bodenmontage möglich. Der Energiespeicher ist zudem sowohl mit als auch ohne den BMZ Wechselrichter Power2Grid erwerbbar, je nachdem ob für die bestehende Photovoltaikanlage schon ein Wechselrichter vorhanden ist oder nicht.

Die Lithium-Eisenphosphat-Zellchemie und 2-Kanal-Sicherheitsarchitektur garantierten laut Hersteller höchstmögliche Energiedichte auf kleinstem Bauraum. BMZ bietet für Power4Home eine zehnjährige Garantie, die auf bis zu 15 Jahre verlängerbar ist.

Quelle: BMZ Group | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH