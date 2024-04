PNE verkauft 240 MW Photovoltaik-Projekt in Südafrika

Das Windkraft- und PV-Unternehmen hat ein Solarkraftwerk in Südafrika mit 240 MW verkauft. Erwerber ist das südafrikanische Energieunternehmen Net ZerO Africa.

Die PNE AG berichtet über den Verkauf eines Photovoltaik-Vorhabens in Südafrika. Wie der Projektentwickler mitteilte, hat er ein Photovoltaik-Projekt mit einer Spitzenleistung von 240 Megawatt (MWp) an das südafrikanische Energie-Unternehmen Net ZerO Afrika (NOA) Group Ltd. veräußert. Das Projekt Khauta liegt in der vor allem durch eine starke Agrarwirtschaft und Bergbaubranche geprägten Provinz Free State in der Mitte Südafrikas. Es soll Mitte 2024 die Ready-to-build-Phase erreichen. Über die zur PNE-Gruppe gehörende WKN Windcurrent begleitet PNE das Projekt weiter. Eine Erweiterung ist denkbar.

Markus Lesser, CEO PNE AG, sagt dazu: „Wir freuen uns, dass wir im Jahr 2024 an die Verkäufe von Projekten in unseren internationalen Märkten erfolgreich anknüpfen können. Südafrika ist ein spannender Markt. Mit NOA haben wir einen starken Partner, mit dem wir einer sicheren Stromversorgung durch saubere Energie einen Schritt näher kommen.“

Karel Cornelissen, CEO von NOA, sagt: „Das Khauta-Projekt wird ein Pionierprojekt für NOA werden. da es die erste große (>100 MW) Solaranlage sein wird, die in das NOA-Aggregator-Portfolio aufgenommen wird. Zusammen mit der Unterstützung unseres Aktionärs African Infrastructure Investment Managers (‚AIIM‘) wollen wir als NOA einen bedeutenden Beitrag zur Lösung des unmittelbaren Energieversorgungsdefizits in Südafrika leisten.“

PNE ist seit 2010 in Südafrika tätig. Derzeit befinden sich Projekte im Umfang von rund 4 GW/GWp an Wind- und PV-Projekten in der Entwicklung (Stand: Ende 2023). Ebenfalls in Südafrika ist PNE bei zwei grünen Wasserstoffprojekten engagiert.

Quelle: PNE | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH