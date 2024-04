Größtes Mieterstrom-Projekt in NRW eingeweiht

In Monheim am Rhein hat die Wohnungsgesellschaft LEG 118 Mehrfamilienhäuser mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Mit 1,9 MW Leistung ist das Projekt das größte zusammenhängende Mieterstrom-Projekt in NRW.

Die LEG Immobilien SE macht das Berliner Viertel in Monheim am Rhein zum Leuchtturmprojekt für Mieterstrom aus PV-Anlagen. In Zusammenarbeit mit der Solarwatt GmbH und der Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH (MEGA) sowie in Kooperation mit der Stadt Monheim hat das Wohnungsunternehmen ein bisher größtes zusammenhängendes Mieterstrom-Projekt in ganz NRW eingeweiht. Insgesamt hat das Unternehmen im Quartier Berliner Viertel in den vergangenen Monaten 118 Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 1.117 Wohnungen mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Dafür hat man 4.774 Solarwatt-Module mit einer Gesamtleistung von 1,934 MW auf den Dächern der Häuser installiert. Die ausgewählten Dächer des LEG-Bestands im Berliner Quartier, die man mit den Photovoltaik-Anlagen ausgestattet hat, bieten mit ihrer Ausrichtung und der baulichen Substanz in Flachdachform die besten Voraussetzungen für die Erzeugung des Solarstroms. Pro Jahr ist eine Erzeugung von 1.733.000 kWh Solarstrom geplant.

Größtes Mieterstrom-Projekt in NRW für Mieter:innen attraktiv

„Dank der zügigen technischen Umsetzung durch Solarwatt können nun über 1.100 LEG-Mieterinnen und -Mieter mehr günstigen, grünen Strom vom eigenen Hausdach beziehen“, sagt Volker Wiegel, COO bei der LEG Immobilien SE. Die Teilnahme am Mieterstrommodell ist für die Mietenden attraktiv: Der Mieterstromtarif bewegt sich 10 Prozent unter den Kosten des Grundversorgertarifs der MEGA und stellt somit eine günstigere Alternative dar. Durch die vielen Vorteile des Mieterstroms und die gemeinsame Kooperation mit der MEGA als lokale Energieversorgerin erwartet die LEG eine Partizipationsquote von etwa 50 % der Mieter. Überschüssigen PV-Strom speist die MEGA ins öffentliche Netz ein für den Verbrauch innerhalb des Stadtgebiets. Und für die Zeit, in denen kein „Strom vom Dach“ zur Verfügung steht, zum Beispiel in der Nacht, liefert die MEGA zertifizierten Ökostrom aus dem Stromnetz.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

„Photovoltaik ist beim Ausbau der Erneuerbaren Energien in Nordrhein-Westfalen ein ganz wichtiger Baustein. Unser Ziel ist, dass jedes geeignete Dach für die Solarenergie genutzt wird. Es braucht deshalb solche vielfältigen Kooperationen zwischen Kommunen und Unternehmen, die zur nachhaltigen Energieversorgung unserer Region und Wirtschaftskraft unseres Bundeslandes beitragen“, sagt NRW-Klimaschutzministerin Mona Neubaur.

Quelle: Solarwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH