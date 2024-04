Elektroautos 2024: Neuzulassungen ähnlich wie vor zwei Jahren

Das Jahr 2023 brachte für die Elektromobilität in Deutschland Rekordzahlen und das Ende mehrerer Förderprogramme. Der Start ins Jahr 2024 fiel verhaltener aus, war aber auch nicht ganz schlecht.

Im Jahr 2023 gab es in Deutschland 526.493 Neuzulassungen für Elektroautos. Das ist ein Rekord. Doch zugleich ging die Förderung zurück. Schon im Januar 2023 sank die Höhe der Fördergelder, für Plug-In-Hybride gibt es kein Geld mehr. Ab September entfiel der Umweltbonus im Gewerbe, sodass ausschließlich Privatpersonen Förderanträge stellen konnten. Seit Dezember gibt es den Umweltbonus gar nicht mehr.

Das ließ einen Einbruch bei den Neuzulassungen für Elektroautos im Jahr 2024 erwarten. Im Vergleich zum Vorjahr war der Start tatsächlich eher schwach. Doch die Zahlen brachen nicht ganz ein. Sie hielten sich vielmehr auf einem ähnlichen Niveau wie in den Jahren 2021 und 2022. Das hat EUPD-Research anhand von Daten des Kraftfahrtbundesamtes dargestellt. Dabei fällt auf, dass die Neuzulassungen monatsweise von Januar bis März anstiegen. Dieser Trend fiel 2024 flacher aus als in den Vorjahren. Eine Steigerung der Verkaufszahlen im Jahresverlauf zeigt auch der globale Trendbericht der IEA.

Quelle: EUPD Research | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH