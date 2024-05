Plan B und Reelments planen Fabrik zum Recycling von Batterien

In Kitzingen planen die mittelständischen Unternehmen Plan B und Reelments eine Fabrik zur Recycling von gebrauchten Fahrzeugbatterien. So wollen sie ab 2025 das Angebot von Second-Life-Batterien erhöhen.

Der mittelständische Automatisierungsspezialist Plan B aus Bremen und das Recyclingunternehmen Reelments aus Radebeul wollen eine Anlage für das Recycling von Batterien an den Start bringen. Das teilte die Plan B Automatisierung GmbH mit, eine Tochter des süddeutschen Beteiligungsunternehmens Hoch Rein.

Durch die kürzlich eingegangene strategische Partnerschaft mit der Reelements GmbH habe die Plan B ihr Leistungsspektrum im Bereich der EV-Batterien um das wichtige Feld des Recyclings erweitert. Bisher war das Unternehmen in der Produktionsplanung, der Projektierung von Batteriefabriken und der Umgestaltung von Produktionsanlagen aktiv.

Recyclingfabrik 2025 in Kitzingen

Reelements wiederum habe einen hochinnovativen und patentierten Prozess zum Recycling von Batterien entwickelt. Die Partner wollen nun diesen Prozesses auf eine industrielle Batterie-Recyclinganlage skalieren. Ferner sei das geplant für 2025 im Innopark Kitzingen. Plan B bringe dabei umfangreiches Fachwissen in der Planung, Projektierung und im Projektmanagement von industriellen Großprojekten ein, um Reelements bei der Realisierung dieser Recyclingfabrik zu unterstützen – von der Konzeption bis zur vollständigen Inbetriebnahme.

Im Kontext des rasanten Wachstums im Elektrofahrzeugmarkt stelle die Second Life Nutzung und das Batterierecycling einen bedeutsamen Beitrag zur Ressourcenschonung dar. Die Nutzung von Second Life Batterien in Großenergiespeichern sowie die Rückgewinnung wertvoller Metalle ermöglicht einen nachhaltigen Zugang zu wichtigen Ressourcen. Zugleich ebne dies auch den Weg für eine lokale Kreislaufwirtschaft innerhalb der Batterie-Wertschöpfungskette. Dies trage zur Reduzierung der Abhängigkeit von primären Rohstoffen und zur Förderung einer ressourceneffizienten Zukunft bei.

Seit über 25 Jahren plane und realisiert die Plan B Automatisierung Sondermaschinen und Komplettanlagen in unterschiedlichsten Branchen. Dieses Projektwissen wird nun in den aufstrebenden Markt des Batterie-Recyclings eingebracht.

