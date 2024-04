Enpal bietet Photovoltaik-Anlagen für Gewerbekunden an

Mit seinem neuen Angebot will Enpal künftig Photovoltaik-Dachanlagen für Gewerbe- und Industriekunden ab 100 kW Leistung errichten. Es umfasst Solaranlagen, Speicher und Ladeinfrastruktur.

Das Photovoltaik-Unternehmen Enpal steigt in den Solarmarkt für Gewerbekunden und Industriekunden ein. Ein erstes Projekt entsteht bereits. Dabei handelt es sich um eine Photovoltaik-Dachanlage mit 250 kW Leistung auf den Gastronomiegebäuden des Valley Golfplatzes nahe des Tegernsees im Münchener Süden. Enpal reagiert dabei auch auf die verbesserten Rahmenbedingungen durch das neue Solarpaket der Bundesregierung. Dieses sieht eine Anhebung der Vergütungssätze für große PV-Dachanlagen vor und bringt Vereinfachungen bei der Anlagenzertifizierung.

Das neue Angebot richtet sich an kleine, mittelständische und institutionelle Unternehmenskunden in ganz Deutschland. Dabei startet die PV-Anlagengröße bei 100 kW Leistung. Enpal will Solar-Komplettlösungen anbieten, die neben PV-Dachanlagen auch Speicher und Ladeinfrastruktur für E-Autos umfassen.

Ein Team von Spezialisten für Photovoltaik-Großanlagen von Enpal soll die Gewerbekunden durch den gesamten Prozess von Beratung, Finanzierung, Planung, Installation bis hin zur Inbetriebnahme und Vermarktung des Stroms begleiten. Kunden können auf verschiedene Betriebsmodelle zurückgreifen, die neben der Unabhängigkeit von schwankenden Strompreisen und der Förderung von Nachhaltigkeitszielen auch neue Einnahmequellen schaffen. Die regionalen Enpal-Meisterbetriebe in ganz Deutschland sorgen für eine individuelle Umsetzung vor Ort.

„Gewerbliche Dachflächen bieten ein unglaublich großes und weitestgehend unerschlossenes Potenzial zum Solarausbau”, sagt Florian Christ, Co-Geschäftsführer von Enpal. „Unsere Kapazitäten und einzigartige Plattform ermöglichen unseren Unternehmenskunden hierbei einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu einer holistischen Solarlösung.”

Quelle: Enpal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH