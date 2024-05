Photovoltaik: Sharp und Bernhard Wohlfahrt kooperieren

Die Europa-Tochter des japanischen Solarmodulproduzenten Sharp hat einen neuen Vertriebspartner: Solarhänder und Dienstleister Bernhard Wohlfahrth GmbH & Co KG.

Die Sharp Energy Solutions Europe kooperiert im Solargeschäft mit dem Fachhandel Bernhard Wohlfarth GmbH & Co. KG. Wie die in Hamburg ansässige Sharp-Gesellschaft mitteilte, konzentrieren sich die Hauptaktivitäten der Bernhard Wohlfahrt auf die Bereitstellung von Dienstleistungen für das Fachhandwerk und den Fachhandel. Das Unternehmen sei ferner Anbieter von Solarmodulen. Neben dem Handel biete es auch Lösungen für Kleinstanlagen an. Das seien Planungsvorschläge, Auslegungsvorschläge, sowie die Vernetzung verschiedener Energiesysteme.

Im Rahmen der neuen Partnerschaft habe Sharp bereits eine Vielzahl von Solarmodulen geliefert, darunter das NU-JC415 und das NU-JC415B. Zukünftig wird das Portfolio um das n-Typ TOPCon monokristalline Photovoltaik-Panel mit 435W Leistung erweitert.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

„Die Entscheidung der Bernhard Wohlfahrt GmbH & Co KG für Sharp Solarmodule beruht auf verschiedenen Faktoren, die das Unternehmen als äußerst vorteilhaft für das Geschäft erachtet.“ So äußerte sich Hans Nietsch, Teamleiter regenerative Energien & E-Mobility bei Bernhard Wohlfahrt. „Durch den Direktbezug beim Hersteller kann die Bernhard Wohlfahrt GmbH & Co KG auf klare und transparente Liefer- und Konditionsvereinbarungen zählen. Die Zuverlässigkeit der Lieferungen ist ein weiterer Pluspunkt, der die Partnerschaft mit Sharp besonders attraktiv macht.“

Quelle: Sharp | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH