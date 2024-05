Neues Montagesystem für Photovoltaik-Freiflächenanlagen von K2 Systems

Das neue PV-Montagesystem K2 N-Rack ist flexibel an neue PV-Modulgrößen anpassbar und ermöglicht eine Montage mit einem Neigungswinkel von 15° oder 20°.

Der Montagesystem-Hersteller K2 Systems hat ein neues Montagesystem für Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf den Markt gebracht. Mit dem K2 N-Rack ist die Montage von Solarmodulen sowohl auf Beton- als auch auf Rammfundamenten möglich. Das soll bei der PV-Installation mehr Flexibilität bieten. Somit soll eine an den Anforderungen der Außenumgebung angepasste Installation mit geringerem Aufwand realisierbar sein. Einer der Vorteile von Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist der im Vergleich zu Dachanlagen höhere Ertrag, den man dank einer optimaleren Modulausrichtung erreichen kann. In Deutschland entfielen bereits Ende 2023 rund 30 Prozent der installierten PV-Anlagen auf Freiflächenanlagen, für die Zukunft hat sich die Bundesregierung eine hälftige Aufteilung des Zubaus als Ziel gesetzt. Mit steigenden Ausschreibungsvolumina, die ab 2025 bei 9,9 GW pro Jahr liegen sollen, unterstützt der Bund dies.

Das Montagesystem für Photovoltaik-Freiflächenanlagen K2 N-Rack basiert auf Aluminiumschienen. Diese sind laut K2 Systems bei Bedarf leicht zu bearbeiten und zuzusägen und sollen eine schnelle und komplikationslose Montage ermöglichen. Zudem kann man K2 N-Rack flexibel an die neuen PV-Modulgrößen anpassen und diese mit einem Neigungswinkel von 15° oder 20° montieren. Auf der Basis von Rammfundamenten kann man bei der 15°-Aufständerung pro Tisch drei Modulreihen in Portrait-Ausrichtung anlegen, bei 20° sind es zwei Modulreihen. Im Falle von Betonfundamenten ist die 20°-Aufständerung mit pro Tisch mit zwei Modulreihen in Portrait-Ausrichtung umzusetzen. Alle Komponenten sollen statisch aufeinander abgestimmt sein. Laut K2 Systems soll das neue Freiflächen-PV-Montagesystem auch wirtschaftlich attraktiv sein.

Dieses Frühjahr hatte K2 Systemes bereits ein neues PV-Montagesystem für Gründächer herausgebracht.

Quelle: K2 Systems | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH