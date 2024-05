Intersolar Europe 2024: Valentin Software zeigt neue Programmversionen

Valentin Software stellt auf der Intersolar Europe in München Neuerungen seiner Photovoltaik-Planungssoftware PV*SOL Premium und Wärmepumpen-Software GeoT*SOL vor.

PV*SOL Premium ist ein dynamisches Simulationsprogramm mit 3D-Visualisierung und detaillierter Verschattungsanalyse zur Planung von Photovoltaik-Anlagen. Das Programm umfasst Voll- oder Überschusseinspeisung und kann Kombinationen mit elektrischen Verbrauchern, Batteriesystemen und Elektrofahrzeugen und mit Wärmepumpe oder Heizstab abdecken. Valentin Software hat PV*SOL Premium dieses Jahr um zahlreiche Batterieoptionen, Lastprofile und aktuelle Klimadaten erweitert und präsentiert die Neuerungen anlässlich der Intersolar.

Auch die Wärmepumpen-Software GeoT*SOL wurde weiterentwickelt. GeoT*SOL ist ein Werkzeug für die Planung und Auslegung von Wärmepumpenanlagen, sowohl im Bestand als auch im Neubau. Das Programm bietet die Wahl zwischen verschiedenen Wärmequellen, Betriebsweisen und zahlreichen Anlagenkonfigurationen. Zudem ermöglicht es die Integration von Photovoltaik-Anlagen und thermischen Solaranlagen. Das Programm bietet jetzt neue Möglichkeiten den Heizwärmebedarf für Bestandsgebäude zu ermitteln. Außerdem hat Valentin Software die Wärmepumpen-Datenbank komplett überarbeitet. Diese basiert nun auf Prüfberichten nach DIN EN 14825. Die umfangreichere Datenbasis soll nun eine präzisere Simulation der Wärmepumpe möglich machen.

Vom 19. bis 21. Juni können sich Fachbesucher auf der Intersolar am Stand A4.331 über die aktuellen Programmversionen und neuen Features von PV*SOL, T*SOL und GeoT*SOL informieren. Auf dem Intersolar-Messestand finden regelmäßig Live-Planungen mit PV*SOL Premium statt und das Valentin Software Team steht an allen Messetagen für Produktberatungen zur Verfügung, unterstützt von den Vertriebspartnern Solsta SAS (Kolumbien), Switch2Solar (Benelux) und Zolw AS (Norwegen).

Quelle: Valentin Software | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH