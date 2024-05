Baustart für 73-GW-Photovoltaik-Anlage in Brandenburg

Bei Georgenthal im Landkreis Märkisch-Oderland errichtet die MLK Gruppe eine Photovoltaik-Anlage mit einer Spitzenleistung von rund 73 MW. In Betrieb gehen soll der neue Solarpark Ende des Jahres.

Seit Oktober 2023 laufen vorbereitende Maßnahmen. In diesem Zusammenhang barg der Kampfmittelräumdienst Wrackteile eines sowjetischen Kampfflugzeuges aus dem zweiten Weltkrieg samt Munition. Nun soll der Bau starten. Demnächst werden Kabel verlegt, Ständersysteme aufgestellt und Wechselrichter installiert. Im Sommer sollen dann die ersten Photovoltaik-Module installiert werden. Im Herbst soll eine Teil-Inbetriebnahme erfolgen, bis zum Jahresende dann die gesamte Anlage den Solarstrom ins Netz speisen.

Es sind bifaziale Module im Einsatz, die anteilig nach Süden, Südosten und Südwesten ausgerichtet sind. Die PV-Anlage soll einen Ertrag von 75 GWh jährlich bringen. Die Fläche war zuvor eine intensiv genutzte Ackerfläche. Als Ausgleich für den Naturschutz sollen weitere Ackerflächen extensiviert und in Teilbereichen Hecken als Sichtschutz gepflanzt werden.

Photovoltaik-Anlage nutzt gemeinsame Netzinfrastruktur mit Windpark in Brandenburg

Die MLK entwickelt bundesweit Erneuerbare-Energien-Projekte. Zu ihrem Portfolio gehört auch der Windpark Odervorland in der Gemeinde Jacobsdorf. Nach Firmenangaben handelt es sich dabei mit 41 Anlagen und über 130 MW Nennleistung um einen der größten Onshore-Windparks in Deutschland. Der neue Solarpark soll die selbe Netzanschluss-Infrastruktur nutzen wie der bestehende Windpark. „Damit senken wir Kosten und können die Projektrealisierung beschleunigen“, sagt Heinrich Lohmann, Gründer und Geschäftsführer der MLK Gruppe. Die Netzanschlusskapazitäten würden zudem effizienter ausgelastet, da die Photovoltaik vor allem im Sommer und tagsüber Strom produziert, Windräder hingegen im Winter mehr Strom liefern.

Die MLK Gruppe hat ihren Sitz in Jacobsdorf und war im vergangenen Jahrzehnt vor allem in Brandenburg tätig. Seit einigen Jahren setzte sie auch vermehrt Projekte im Rheinland um. MLK gehört nach eigenen Angaben mit mehr als 500 installierten Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 700 MW zu den erfahrensten Projektentwicklern in Deutschland. Derzeit 244 MW der Anlagen betreibe MLK selbst. Dazu kommen mehrere Umspannwerke und Biomassekraftwerke. Erste große Photovoltaik-Freiflächenanlagen sind in der Umsetzung. Noch in diesem Jahrzehnt will das Unternehmen eine Leistung von 1 GW im Eigenbestand erreichen.

In Brandenburg befinden sich mehrere sehr große Photovoltaik-Anlagen im Bau. Etwas weiter südwestlich in Schiebsdorf baut IB Vogt an einer PV-Anlage mit 122 MW. In Stüdenitz-Schönermark zwischen Berlin und Hamburg baut die CEE-Gruppe eine 80-MW-Anlage.

Quelle: MLK | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH