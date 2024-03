Baustart für Photovoltaik-Solarpark Stüdenitz-Schönermark in Brandenburg

Mit einer Leistung von 80,9 Megawatt gehört der Solarpark Stüdenitz-Schönermark zu den derzeit größten PV-Freiflächenprojekten in Deutschland. Nun erfolgte der Baustart des von der Sparkassen-Finanzgruppe finanzierten Projektes.

Die CEE Group hat im Rahmen einer strukturierten Finanzierung der DAL Deutsche Anlagen-Leasing ein Photovoltaik-Projekt des Projektentwicklers Chint Solar erworben. Der Solarpark entsteht in der Gemeinde Stüdenitz-Schönermark im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Somit liegt er etwa 85 Kilometer nordwestlich von Berlin.

Bei dem Projekt handelt es sich um eines der derzeit größten PV-Freiflächenprojekte in Deutschland. Das Solarkraftwerk wird im Endausbau eine Nennleistung von 80,9 MW aufweisen, was dem Verbrauch von rund 30.000 Haushalten entspricht. Der Baubeginn ist im Januar 2024 erfolgt. Die Inbetriebnahme der Anlage mit rund 130.000 Solarmodulen soll planmäßig Ende 2024 stattfinden. Dabei hat man bei der Planung des Projektes großen Wert auf den Schutz der in der Region besonders schützenswerten Tier- und Pflanzenwelt gelegt. Durch die Integration von umweltfreundlichen Designelementen und der Minimierung des Flächenverbrauchs will man den Einfluss auf das lokale Ökosystem erheblich reduzieren.

Solarpark Stüdenitz-Schönermark mit langfristigen KfW-Mitteln und Fremdkapital finanziert

Die DAL finanziert den Photovoltaik-Solarpark Stüdenitz-Schönermark über ein Sparkassenkonsortium der Sparkasse Oberhessen sowie der Sparkasse Marburg-Biedenkopf auf Basis einer überwiegend bereits gesicherten EEG-Vergütung mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Durch die Kombination von langfristigen KfW-Mitteln und Fremdkapital der Sparkassen-Finanzgruppe hat man laut DAL eine optimale Struktur für die Projektfinanzierung erreicht.

„Der neue Solarpark am Standort Stüdenitz-Schönermark ist eine wichtige strategische Erweiterung unseres Portfolios und gleichzeitig ein weiterer Meilenstein in der Zusammenarbeit mit der DAL“, sagt Alexander Meyer, Investment Manager CEE Group. „Die Strukturierung des Projekts mit einem individuellen Tilgungskonzept nach den Liquiditätsbedürfnissen des Vorhabens sowie die langfristige Zinssicherung über derivative Instrumente haben geholfen, den Erwerb des Solarparks betriebswirtschaftlich optimal zu strukturieren.“

Antje Gruber, Senior-Projektmanagerin, DAL, ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden CEE bei einem weiteren Großprojekt unterstützen und unsere Expertise in Cashflow basierten Finanzierungen einbringen konnten. Damit bauen wir unsere markführende Stellung, auch als Kompetenzzentrum der Sparkassen-Finanzgruppe für nachhaltige Energieprojekte, weiter aus.“

Quelle: DAL | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH