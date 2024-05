Solarpotenzialanalyse: Tetraeder.group gründet Tochter Enwarp

Das neue gegründete Unternehmen Enwarp soll digitale Lösungen für den Ausbau der Solarenergie in ganz Europa anbieten.

Die Tetraeder.group mit Sitz in Dortmund bietet ab sofort mit dem eigens dafür gegründeten Unternehmen Enwarp ihre Solar-Lösungen für den gesamten europäischen Raum an. Als Spezialist im Bereich Solarpotenzialkataster in Deutschland bietet das Unternehmen mit der eigens entwickelten Schnittstelle API die Grundlage für eine Reihe von Anwendungen, die sich an Energieunternehmen, Verteilnetzbetreiber, Wohnungsbaugesellschaften und weitere Akteure der Energiewirtschaft richten.

„Unsere Expertise ist die hocheffiziente Verarbeitung von großen Datenmengen mit Raumbezug“, sagt Tetraeder.group-Geschäftsführer Stephan Wilforth. Das Unternehmen konzentriere sich dabei auf Datenhaltung, Analyse und Prognose in den Bereichen „Potenziale für erneuerbare Energien in bebauten und unbebauten Gebieten“, „Potenziale für Anpassungen an die Folgen des Klimawandels“ und „Potenziale für die Reduzierung des Energiebedarfs, insbesondere durch Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Gebäude. „Unsere selbst entwickelte Software und etwa die daraus entstandene Schnittstelle setzen seit Jahren Maßstäbe in der Branche“, so Wilforth.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Daten-Integration in alle Systeme

Mit Hilfe der Enwarp-Lösungen lassen sich Flächen identifizieren, die zum Beispiel für Photovoltaik-Anlagen geeignet sind. Das sind insbesondere Hausdächer, Fassaden und Freiflächen, aber auch bereits versiegelte Bereiche wie etwa große Parkplätze. Bereits jetzt wurden 135 Millionen Gebäude in Europa daraufhin analysiert. Enwarp bietet zudem die reibungslose Integration der komplexen Daten in bereits vorhandene Systeme. „Die außerordentlich gute Zusammenarbeit mit unseren deutschen und den europäischen Kunden hat uns den Mut gegeben, nunmehr Europa als unseren Heimatmarkt anzusehen”, sagt Wilforth zur Einführung von Enwarp für den europäischen Markt.

Lösungen für öffentliche und privatwirtschaftliche Auftraggeber

Zu der Tetraeder.group gehören das 2003 gegründete Unternehmen Tetraeder.com, die 2009 gegründete Tetraeder.solar und die 2015 gegründete niederländische Tochtergesellschaft Zonatlas NL. Mit dem neuen Markenauftritt von Enwarp will die Gruppe künftig weitere Zielgruppen erschließen. Alle Gesellschaften vereint, dass sie mit selbst entwickelter Software Möglichkeiten eröffnen, mit denen sich Bürgerinnen und Bürger sowie öffentliche und privatwirtschaftliche Akteure

Ferner hat die Unternehmensgruppe mit der Neustrukturierung die Forschungs- und Entwicklungsabteilung neu aufgesetzt. „Viele unserer Innovationen haben wir in den letzten Jahren in Forschungsprojekten gemeinsam mit Partnern entwickelt. Der kritische Austausch ist für ein außerordentliches Produktniveau sehr wichtig“, so Wilforth, der selbst zehn Jahre an der TU Dortmund gelehrt hat. Das Unternehmen setzt seit der Corona-Epidemie konsequent auf die Home-Office-Lösung für die Mitarbeiter:innen. „Auch wenn wir unseren Standort am Phoenixsee in Dortmund sehr schön finden, erwarten wir von den Mitgliedern des Teams keinen Umzug“, sagt Wilforth. Aktuell sind die Mitarbeiter:innen auf elf Bundesländer verteilt.

Das Unternehmen Enwarp ist auf der Intersolar in München vom 19. Bis 21. Juni auf dem Stand A4.540 zu finden.

Quelle: Tetraeder.group | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH