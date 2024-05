Energiequelle GmbH steigert Umsatz im Geschäftsjahr 2023

Energiequelle hat mit der Projektierung und der Betriebsführung von Photovoltaik und Windenergie im Jahr 2023 einen Umsatz von 247 Millionen Euro erzielt.

Der Projektierer und Betriebsführer Energiequelle GmbH hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatz von knapp 247 Millionen Euro abgeschlossen. Das international tätige Unternehmen, das im Vorjahr einen Umsatz von 213 Millionen Euro verbucht hatte, erzielte damit eine Steigerung von 16 Prozent. Die Zahlen beruhen auf der Errichtung eines Umspannwerks sowie 22 Windenergieanlagen in Deutschland und Finnland. Die Gesamtleistung der Windparks beträgt 120 MW sowie 31 MVA an Umspannwerksleistung.

Auch in der Betriebsführung hat das Unternehmen zulegen können. In Ausschreibungen hat es Zuschläge mit einer Gesamtleistung 119 MW gewonnen. Insgesamt betreut Energiequelle heute mehr als 850 Wind-, Solar- und Biogasanlagen mit einer Leistung von 1.760 MW, die rund 2,9 Milliarden Kilowattstunden (kWh) produzieren.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Energiequelle verzeichnet im Geschäftsjahr 2023 internationales Wachstum

Das Jahr 2023 war, wie die vorherigen Jahre auch, von Wachstum geprägt. So hat das Unternehmen weltweit 140 neue Mitarbeitende eingestellt und Büros in Berlin, Münster, Stuttgart, Kiel und Vaasa (Finnland) eröffnet. Zudem hat Energiequelle zwei neue Ländermärkte erschlossen. In Südafrika hat das Unternehmen in Kapstadt eine Tochtergesellschaft gegründet und in Griechenland treibt es derzeit der Aufbau einer Niederlassung in Athen voran.

Energiequelle hat im vergangenen Jahr einige Auszeichnungen erhalten. So wurde das Unternehmen als Arbeitgeber sowohl mit dem Leading Employer Award und dem Kununu Siegel „Top Company“ als auch mit dem Exzellenz-Zertifikat des Corporate Health Awards für herausragendes betriebliches Gesundheitsmanagement ausgezeichnet. In Bezug auf die Bonität hat Energiequelle sowohl das CrefoZert Bonitätszertifikat als auch die Bescheinigung der Notenbankfähigkeit der Deutschen Bank erhalten. Ferner erhielt das Unternehmen die Zertifizierung der Leitwarte nach ISO 27001.

In diesem Jahr will Energiequelle 98 MW an Wind- und PV-Leistung installieren sowie zwei Umspannwerke ans Netz bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen weitere 100 Fachkräfte eingestellt werden. Derzeit beschäftigt Energiequelle knapp 600 Mitarbeitende an 28 Standorten in sechs Ländern.

Quelle: Energiequelle | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH