Qcells eröffnet Photovoltaik-Showroom in Berlin

Die Hanwha Q Cells GmbH hat ein seinen ersten europäischen Photovoltaik-Showroom eröffnet. Der ebenerdige Showroom Qcells Studio befindet sich am Standort des Qcells Sales and Business Development Center unmittelbar am Südkreuz in Berlin und ist nun für die Öffentlichkeit zugänglich.

Das Qcells Studio Berlin soll Hausbesitzer:innen als Infozentrum dienen, die sich für Solarenergie interessieren und ihre Stromrechnung durch die Kraft der Sonne senken möchten. Besucher:innen erwartet laut Unternehmen ein umfassendes Erlebnis mit den neuesten Solarmodulen, Speicherlösungen, Wechselrichtern, Wallboxen und Wärmepumpen, die eine moderne PV-Lösung ausmachen. Zudem stünden fachkundige Qcells-Mitarbeitende bereit, um die gesamte Palette der Lösungen des Unternehmens zu erläutern, einschließlich der verschiedenen Finanzierungsoptionen, die Qcells anbietet.

Darüber hinaus richtet sich das Qcells Studio Berlin auch an Unternehmen, die ihre Energiekosten senken wollen, sowie an politische Entscheidungsträger und PV-Enthusiasten, die mehr über das Leistungsspektrum von Qcells erfahren möchten. Ab sofort stehen die Türen des Studios von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 20 Uhr sowie Samstag von 10 bis 18 Uhr offen. Zudem sollen in dem 250 Quadratmeter großen Studio in der Hedwig-Dohm-Str. 1 künftig auch Schulungen und Events stattfinden.

Photovoltaik-Showroom Qcells in größter Holz-Hybrid-Immobilie in Deutschland

Der Berliner Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im neuen, nachhaltig errichteten Edge Building direkt am Berliner Südkreuz im Stadtteil Schöneberg. Dabei ist das Gebäude die größte Holz-Hybrid-Immobilie in Deutschland und eine der größten ihrer Art in Europa. Ferner wurde es von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen als „Nachhaltigstes Projekt Deutschlands“ ausgezeichnet und erhielt das erste WELL Core Platin-Zertifikat des Landes.

Qcells wurde 1999 von einer kleinen Gruppe von Berlinern gegründet. Die PV-Pioniere Reiner Lemoine, Paul Grunow, Holger Feist und Anton Milner waren auf der Suche nach dem geeigneten Platz, um ihre Photovoltaik-Vision zu verwirklichen. Sie wurden fündig in Thalheim in Sachsen-Anhalt, wo sie im heutigen Solar Valley die erste Solarzellenfabrik gegründet haben. Heute gehört Qcells zum koreanischen Konzern Hanwha und produziert schon lange nicht mehr in Deutschland.

