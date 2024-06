Österreich will PV-Bonus für Solarprodukte aus EU einführen

Foto: ©ekt_Klaus-Hohenwarter In Österreich soll es bald einen Bonus geben, wenn ein PV-Produkt in Teilen in der EU produziert wurde.

In Österreich sollen PV-Produkte, die in der EU gefertigt werden, einen Bonus von bis zu 20 Prozent erhalten. Das kündigte die Regierung in Wien an.

Österreich hat die Einführung eines Bonus für Solarprodukte angekündigt, deren Herstellung zumindest teilweise in der EU stattfindet. Eine entsprechende Ankündigung machten am Freitag laut österreichischer Medien die Regierungsvertreter Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP). Den „Made in Europe Bonus“ sollen Solarprodukte erhalten, „die vermehrt europäische Komponenten in sich tragen“, wird Kogler zitiert. Abhängig vom Umfang der heimischen Produktion könne der Bonus bis zu 20 Prozent betragen. Er soll zudem für eine Vielzahl von Komponenten gelten. Dazu zählen Solarmdoule, Wechselrichter, Unterkonstruktion und Stromspeicher. Allerdings soll der Bonus erst ab einer Anlagengröße von 35 Kilowatt (kW) Spitzenleistung greifen. Der Plan sieht die Einführung des Bonus‘ im Zuge der Energie-Ausbau-Gesetz-(EAG)-Investitionsförderung ab Herbst vor. Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden Der Branchenverband PV Austria begrüßte den Vorstoß. „Diese Maßnahme ist ein wichtiges Zeichen sowohl für die österreichische Industrie als auch für die Bevölkerung, dass hohe Qualität aus heimischer Produktion forciert und der starke Preisdruck dadurch abgefedert werden soll. Die gesamte Green-Tech-Branche profitiert davon“, sagt Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV Austria. Wichtig sei nun, dass dieser Bonus grünes Licht im Ministerrat erhält, um rasch vom Nationalrat beschlossen werden zu können. Der „Made in Europe Bonus“ soll nach Ansicht der Regierung helfen, die Produktion von China in Teilen nach Europa und damit auch nach Österreich zu verlagern. Quelle: PV Austria, eigene Recherchen | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH

