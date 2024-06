Quadra Energy richtet Direktvermarktungs-Plattform für Solarstrom ein

Mit dem Smart Solar Service von Quadra Energy können Photovoltaik-Anlagenbetreiber mit wenigen Klicks ein individuelles Direktvermarktungsangebot erhalten.

Der Düsseldorfer Grünstrom-Spezialist Quadra Energy hat ein neues Produkt auf den Markt gebracht: Den Smart Solar Service. Mit diesem digitalen Tool können Betreiber von Photovoltaik-Anlagen mit wenigen Klicks ein individuelles Direktvermarktungsangebot bekommen. Somit soll die Direktvermarktungs-Plattform für Solarstrom Zeit sowie bürokratischen Aufwand sparen und soll die Direktvermarktung von erneuerbarem Strom barrierefrei machen.

„Der geplante rasante Ausbau der Erneuerbaren ist gleichbedeutend mit dem Aufbau von zehntausenden neuen Solaranlagen mit mehr als 100 kW installierter Leistung“, sagt Thomas Krings, Sprecher der Geschäftsführung von Quadra Energy. „Bereits im vergangenen Jahr wurden in Deutschland rund 5.000 Solaranlagen mit einer installierten Leistung zwischen 100 und 750 kW in Betrieb genommen. Ähnliche Zahlen sind in diesem Jahr zu erwarten.“ Dies sei insofern bedeutsam, da ab einer PV-Anlagenleistung von 100 kW die Direktvermarktungspflicht besteht. Das heißt, Anlagenbetreiber müssen ihren nicht selbst verbrauchten Strom am Markt anbieten bzw. verkaufen. „Ohne smarte, digitale Lösungen und Prozesse wird der zukünftige Andrang an Kunden in der Direktvermarktung von der Branche jedoch nicht zu bewältigen sein“, sagt Krings.

Hier setzt nun Quadra Energy mit seinem neuen Smart Solar Service zur Direktvermarktung an. Dabei handelt es sich konkret um eine smarte Plattform für Betreiber von Solaranlagen ab 100 kW installierter Leistung. Der Grünstrom-Spezialist greift hierzu auf bereits bestehende Datenbanken wie das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur zu. Da liegen schon heute alle relevanten Daten zur Kalkulation eines Direktvermarktungsangebotes bereit.

Funktionsweise der Direktvermarktungs-Plattform für Solarstrom

Um die Direktvermarktungs-Plattform zu nutzen, geben Nutzer:innen die eigene Nummer ihrer Photovoltaik-Anlage aus dem Marktstammdatenregister ein, bestätigen die Eingabe per Klick und schon werden alle Daten zu der betreffenden PV-Anlage abgerufen und analysiert. Danach genügen nur noch wenige Angaben, wie etwa zum Eigenverbrauch oder zur EEG-Vergütung, und schon erhält der Solaranlagenbetreiber sein individuelles Direktvermarktungsangebot.

Darüber hinaus bekommen Kund:innen eine speziell auf seine PV-Anlage zugeschnittene Erlös- und Kostenprognose, basierend auf einer standortspezifischen Ertragsanalyse von Quadra Energy sowie der zukünftigen Marktpreisentwicklung. So können Anlagenbetreiber ihre Einnahmen optimal planen, während sich Quadra Energy um die Details der Direktvermarktung kümmert. Der Direktvermarktungsvertrag lässt sich anschließend papierlos digital abschließen.

„Wir werden diese smarte Plattform auch unserem Partnernetzwerk aus kommunalen und regionalen Versorgern, Stadtwerken, Projektentwicklern und Anlagenbauern zur Verfügung stellen“, sagt Krings an. „Denn diese Partner sind für Anlagenbetreiber oftmals die ersten Ansprechpartner zum Thema Direktvermarktung.“ Seinen Partnern bietet Quadra Energy ebenfalls eine nahtlose Integration der personalisierten, digitalen Services in die eigenen Homepages und Produktwelten an.

Quelle: Quadra Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH