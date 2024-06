Wavelabs: Neuer Solarsimulator für Photovoltaik-Module und neuer Geschäftsführer

Carsten W. Hense ist seit Mai Geschäftsführer von Wavelabs. Auf der Intersolar zeigt das Unternehmen die neue Generation seines Mehrzweck-Solarmodul-Charakterisierungssystems.

Der deutsche Entwickler und Hersteller von LED-basierten Solarsimulatoren, Wavelabs, zeigt den Sinus-3000 Pro auf der Intersolar Europe, die vom 19. bis 21. Juni 2024 in München stattfindet. Das Mehrzweck-Solarmodul-Charakterisierungssystem der nächsten Generation von Wavelabs integriert alle End-of-Line-Tests gemäß IEC/UL 61730 in einem einzigen Gerät und soll einen hohen Durchsatz mit weniger als 20 Sekunden pro Photovoltaik-Modul für alle Messschritte gewährleisten.

Solarsimulator von Wavelabs bietet Beleuchtungszeiten von bis zu 1.000 ms

Mit Beleuchtungszeiten von bis zu 1.000 ms und der patentierten Rapidwave-Technologie ist der Solarsimulator Sinus-3000 Pro laut Wavelabs auch für hocheffiziente Zelltechnologien wie HJT und TopCon geeignet. Das Gerät wurde für den „The Smarter E Award 2024“ in der Kategorie Photovoltaik nominiert.

Seit dem 1. Mai leitet Carsten W. Hense als neuer Geschäftsführer und CEO das Unternehmen. Neben Hense vervollständigt Antje Günther als Senior Director of Organizational Development das Führungsteam. Dabei bringt Hense umfangreiche Managementerfahrung zu Wavelabs mit. So war er COO bei der Rosenthal GmbH, CEO der Buffet Crampon Germany GmbH und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Montblanc Simplo GmbH. Darüber hinaus war er selbstständig und bei Price Waterhouse Coopers als Unternehmensberater tätig. Bevor er zu Wavelabs kam, gründete er das PV-Beratungs- und Installationsunternehmen Nord Wind Solar GmbH. Als neuer CEO und Geschäftsführer von Wavelabs wird sich Hense auf den Vertrieb und die Geschäftsentwicklung konzentrieren.

Auf dem Weg zu 30 Prozent Wirkungsgrad bei den gängigen Solarzellen

„Wavelabs hat sich zu einem der etabliertesten Namen in der Solarmesstechnik entwickelt“, sagt Hense. „Die Photovoltaik ist ein Markt mit enormen Möglichkeiten und eine der wichtigsten Säulen der Energiewende für eine nachhaltige Zukunft. Die Menschheit ist auf dem Weg zu einer jährlichen Produktionskapazität von 1 TW und einem Wirkungsgrad von 30 % bei den gängigen Solarzellen.“

Antje Günther hat in zahlreichen internationalen Unternehmen und Branchen transformative Prozesse und Teamentwicklungsinitiativen geleitet. In ihren letzten Positionen hat sie Softwareentwicklungs- und IT-Abteilungen geleitet, mit besonderem Schwerpunkt auf Change Management, Führungsentwicklung und der Pflege einer positiven Unternehmenskultur. In ihrer neuen Rolle bei Wavelabs ist sie verantwortlich für die Optimierung interner Prozesse und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Teams, das mittlerweile über 100 Mitarbeiter in allen Regionen umfasst.

Wavelabs ist auf der Intersolar am Stand A2.531 zu finden.

Quelle: Wavelabs | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH