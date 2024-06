Mini-PV: Kleines Kraftwerk DE und Anker Solix vereinbaren strategische Partnerschaft

Mit ihrer Partnerschaft wollen der Balkonkraftwerk-Anbieter Kleines Kraftwerk DE und der Speicherspezialist Anker Solix die Effizienz von Speicherlösungen für Balkonkraftwerken verbessern.

Kleines Kraftwerk, eigenen Angaben zufolge einer der größten deutschen Anbieter von Balkonkraftwerken, hat auf der diesjährigen „The Smarter E“ in München eine Partnerschaft mit dem Speicherspezialisten Anker Solix bekanntgegeben. Die Zusammenarbeit hat das Ziel, gemeinsam Lösungen im Bereich der Energiespeicherung zu entwickeln und auf den deutschen Markt zu bringen.

„Anker Solix ist ein starker Partner, der uns mit innovativen Produkten und starkem Fachwissen immer wieder überzeugt hat“, sagt Markus Struck, Mitgründer und Geschäftsführer des Unternehmens Kleines Kraftwerk DE GmbH. Die Kooperation soll außerdem die Entwicklung neuer Produkte ermöglichen, um die Effizienz von Speicherlösungen für Balkonkraftwerke zu verbessern. Dadurch sollen sowohl Unternehmen als auch Endverbraucher von zuverlässigeren und umweltfreundlicheren Geräten profitieren.

„Uns ist wichtig, dass unsere Kunden wissen: hier wurde bei der Produktentwicklung mitgedacht. Deswegen wird Kleines Kraftwerk den Input aus dem deutschen Markt an Anker weitergeben, damit gemeinsam auf Bedürfnisse am besten eingegangen werden kann“, sagt Sebastian Hirt, Mitgründer und Gesellschafter von Kleines Kraftwerk DE GmbH. Kleines Kraftwerk wurde 2022 von Sebastian Hirt und Markus Struck gegründet und betreibt eine Online-Handelsplattform für Stecker-Solargeräte für den privaten sowie gewerblichen Gebrauch. Das Unternehmen strebt an, in den nächsten Jahren Marktführer in Deutschland zu werden.

