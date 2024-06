Memodo vertreibt Photovoltaik-Montagesysteme von Schletter

Der Großhändler Memodo verbreitert das Portfolio im Bereich der Unterkonstruktion für Photovoltaik-Anlagen und vertreibt künftig die Produkte der Schletter Group.

Die Memodo GmbH nimmt die Produkte der Schletter Group in ihr Portfolio auf. Der Hersteller für Unterkonstruktion mit Sitz in Kirchdorf bei Haag in Oberbayern existiert seit 1968, ist weltweit tätig und hält über 100 eingetragene Patente. Seit Anfang der 2000er Jahre produziert Schletter Solar-Montagesysteme. Das Unternehmen hat bisher Montagesysteme für mehr als 55 GW Photovoltaik-Leistung in 110 Ländern geliefert. „An erster Stelle stehen bei Memodo stets die Wünsche der Kunden:innen – und der Name der Schletter Group wurde uns in diesem Zusammenhang immer wieder genannt. Darum freuen wir uns, diese Zusammenarbeit endlich bekanntgeben zu können“, sagt Daniel Schmitt, Co-Gründer und CEO von Memodo.

Memodo nimmt zunächst das Schletter-Sortiment für Schrägdach-PV-Installationen in sein Portfolio auf. Im Laufe des Jahres wollen beide Unternehmen die Zusammenarbeit erweitern, sodass Memodo künftig auch Installationen auf Flachdächern mit Schletter-Systemen bedienen kann. Dabei liegt das Hauptaugenmerk im Schrägdach-Bereich auf der Proline-Serie. Die 40×40 mm in 3,55 m Schiene soll Memodo in Deutschland exklusiv vertreiben.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

„Vom Carport über die Fassade bis hin zur Agri-PV: Die Schletter Group deckt mit ihrem Portfolio so ziemlich jeden Anwendungsbereich ab. Das ermöglicht es uns, die Wünsche unserer Kunden:innen noch präziser zu bedienen“, sagt Christoph Schön, Vice President Global Sales, Product & Marketing. „Neben ihrer Vielseitigkeit besticht die Produktpalette von Schletter auch durch ihre Sonderlösungen. Das ermöglicht es uns, in der Zukunft ein Maximum an Flexibilität anzubieten. Gerade im Projektgeschäft profitieren alle Seiten.“

Auch Schletter verspricht sich viel von der Zusammenarbeit. „Mit Memodo erweitern wir unser Händlernetzwerk um einen sehr leistungsfähigen Partner. Bei Memodo bekommen Installateure:innen nicht nur ein hochwertiges Sortiment und kurze Lieferzeiten, sondern vor allem auch einen sehr guten Service“, sagt Manuel Schwarzmaier, Vice President Rooftop bei Schletter.

Quelle: Memodo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH