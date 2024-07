Rauli Flat: Neues Photovoltaik-Montagesystem für Flachdächer

Das neue Photovoltaik-Montagesystem für Flachdächer von Rauli kommt ohne Ballastierung aus und ist daher besonders für Dächer geeignet, die keine zusätzlichen Lasten durch Ballast tragen können.

Rauli, finnischer Hersteller von Photovoltaik-Montagesystemen, hat mit Rauli Flat ein neues Flachdachsystem eingeführt. Das neue PV-Montagesystem ist für die vertikale Installation von Solarmodulen optimiert. Man befestigt es durch Schweißen am Dach. Dieser Ansatz bietet laut Unternehmen eine Reihe von Vorteilen in Bezug auf das Design und die Installation von Solarmodulsystemen. So sei das leichte System (10 kg/m²) ideal für Dächer, die keine ballastierten Systeme tragen können. Rauli Flat soll sich durch eine sehr starke Schweißverbindung auszeichnen, die Windlasten bis zu 3,5 kN/m² standhält. Somit entfällt laut Hersteller die Notwendigkeit von Ballastierung und in der Regel auch die von Windplatten. „Der Rauli-APP-Rechner empfiehlt das Hinzufügen von separaten Windplatten, wenn die Bedingungen dies erfordern“, sagt Rauli-CEO Ville Tiainen.

Die Photovoltaik-Module kann man mit dem neuen Montagesystem horizontal oder vertikal installieren. Bei vertikaler Installation ist es möglich, 20 % mehr Solarmodule in einer Reihe zu montieren. Zudem erfordert die vertikale Installation weniger Komponenten, wodurch die Kosten pro Solarmodul um 15 bis 20 % im Vergleich zur horizontalen Installation gesenkt werden können. „Die Projektplanung erfolgt mit der browserbasierten Rauli-APP-Software“, sagt Tiainen. „Der Rechner gibt die Anzahl der Komponenten, das Gewicht des Systems und den CO 2 -Fußabdruck der Produkte an. Er liefert auch eine Produktionsschätzung.“

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Photovoltaik-Montagesystem Rauli Flat mit teleskopischem Schienensystem

Mit Rauli kann der Installateur die Ost-West-Installation mit den gleichen Komponenten wie die nach Süden ausgerichtete Installation durchführen. Die Struktur des Rauli-Flat-Systems basiert auf einem horizontalen Schienensystem unter den Solarmodulen. Das Schienensystem funktioniert teleskopisch, sodass man es nicht schneiden muss, und die Befestigung des Schienensystems erfordert keine Schrauben oder Muttern. Mit den Schienen sind laut Hersteller vertikal installierte Solarmodule genau an der richtigen Stelle gegen Schnee abgestützt. Somit sind zusätzliche Schneestützen nicht erforderlich. Die standardmäßige Schneelastkapazität des Systems beträgt 3,5 kN. Diese kann man durch Hinzufügen weiterer Montageplatten erhöhen. Somit ist das System gut für nordische Bedingungen geeignet.

Die Komponenten bestehen aus nordischem Stahl mit einer Oberflächenbehandlung aus Feuerverzinkung, Galfan und schlagfester Pulverbeschichtung. Das Photovoltaik-Montagesystem Rauli Flat kommt mit einer 30-jährigen Materialgarantie daher und ist einer Witterungsbeständigkeitsklasse bis C3 gekennzeichnet.

Quelle: Rauli | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH