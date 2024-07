1Komma5°: Start der Energie-Software-Plattform Heartbeat AI in den Niederlanden

Mit der Tochterfirma 1Komma5° Niederlande expandiert der deutsche Photovoltaik- und Wärmepumpenanbieter in die Niederlande und bietet dort seine Energie-Software-Plattform Heartbeat AI an.

1Komma5° bietet seine Energie-Software-Plattform Heartbeat AI nun auch auf dem niederländischen Markt an. Nach der Einführung in anderen europäischen Ländern, darunter Deutschland, Schweden und Dänemark, führt 1Komma5° auch in den Niederlanden einen dynamischen Stromtarif ein, der den effektiven Strompreis für Kundinnen und Kunden auf 0 Cent pro kWh und niedriger senken kann. Die Energie-Software-Plattform Heartbeat AI nutzt Preisunterschiede an der Strombörse aus, indem sie Strom zu günstigen Preisen einkauft und zu einem späteren Zeitpunkt zu teureren Preisen wieder verkauft. Dadurch können Kund:innen laut Anbieter erhebliche Einsparungen bei ihrer Stromrechnung oder sogar Gewinne erzielen und unterstützen die Integration der Erneuerbaren in das Netz, ohne dabei auf Komfort verzichten zu müssen.

Neben der Einführung von Heartbeat AI bietet 1Komma5° Niederlande als One-Stop-Shop den Kauf, die Installation und den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Batteriespeichern an. Somit können niederländische Kundinnen und Kunden ein vollständig integriertes Energiesystem erhalten, das alle Bedürfnisse von der Stromversorgung bis hin zu Service und Wartung abdecken soll.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Das bevorstehende Auslaufen des sogenannten „Net-Metering“ im Jahr 2027, das es Besitzern von Solaranlagen in den Niederlanden bisher ermöglichte, das öffentliche Netz als kostenlosen Speicher zu nutzen, konfrontiert 3 Millionen Hausbesitzer in den Niederlanden mit erheblichen Mehrkosten. Diese können sie laut Anbieter mit Heartbeat AI in Kombination mit dem dynamischen Stromtarif Dynamic Pulse mindern. „Mit der Einführung unserer Softwareplattform Heartbeat AI geben wir allen niederländischen Bürgern nach der Ungewissheit über die Beendigung des Net-Metering-Systems neues Vertrauen“, sagt Koen Rozendom, CEO von 1Komma5° Niederlande. „Unsere innovative Plattform sorgt für Verdienste statt Stromkosten und macht nachhaltige Energie für alle erschwinglich.”

Quelle: 1Komma5° | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH