Bosswerk: Betreiber des Photovoltaik-Onlineshops Greenakku stellt Insolvenzantrag

Der Preiskampf auf dem Solarmarkt und der daraus resultierende Umsatzrückgang hat Bosswerk gezwungen, einen Insolvenzantrag zu stellen. Der vorläufige Insolvenzverwalter setzt auf die Sanierung des Unternehmens und die Fortführung des Geschäftsbetriebs.

Das Amtsgericht Krefeld hat den Görg Partner Joachim C. Mohlitz als vorläufigen Insolvenzverwalter der Bosswerk GmbH & Co. KG mit Sitz in Nettetal bestellt. Bosswerk vertreibt seit 2010 unter anderem über seinen Onlineshop Greenakku Solaranlagen und Heimspeicher und ist auch im Segment Solarthermie aktiv. Rund eine halbe Million PV-Anlagen hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge in den letzten 14 Jahren an private oder gewerbliche Kunden verkauft und ausgeliefert. Nun haben die Turbulenzen auf dem Solarmarkt das Unternehmen in Schwierigkeiten gebracht. So sah sich der Geschäftsführer von Bosswerk am 24. Juli 2024 gezwungen, einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Krefeld zu stellen.

Der Insolvenzantrag ist einem Umsatzrückgang von Bosswerk geschuldet, der auf den enormen Preisverfall der Solartechnik zurückzuführen ist. Maßnahmen zur Effizienzsteigerung ließen sich nicht schnell genug und zunächst nicht mit der nötigen Konsequenz umsetzen. Durch dieses strukturelle Ungleichgewicht ist letztlich der etablierte Geschäftsbetrieb von Bosswerk in Schieflage geraten. Gemeinsames Ziel des vorläufigen Insolvenzverwalters, Joachim C. Mohlitz, Partner der auf Sanierung spezialisierten Kanzlei Görg aus Düsseldorf, und der Geschäftsführung ist es nunmehr, den Geschäftsbetrieb fortzuführen und die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Restrukturierung abzusichern, um eine nachhaltige finanzwirtschaftliche Stabilisierung zu erreichen und eine tragfähige Lösung für die Zukunft zu finden.

Der Geschäftsbetrieb wird während der Sanierung fortgeführt. Alle 100 Mitarbeiter werden aktuell weiter beschäftigt. Die Zahlung der Löhne und Gehälter ist während des vorläufigen Insolvenzverfahrens sichergestellt.

