Neu: Onlineshop Greenakku bietet farbige Photovoltaik-Module an

Greenakku, Onlineshop für Balkonkraftwerke und Solaranlagen, bietet jetzt farbige Photovoltaik-Module an. Die Photovoltaik-Module sind in drei Farben erhältlich: Rot, Orange-Braun und Silber. Sie eignen sich für Gebäude mit Ziegeldächern oder denkmalgeschützte Bereiche. Die Solarmodule sollen eine optimale Ästhetik dank ihres farbigen Glases und Rahmens bieten. Sie sind für besondere architektonische Anforderungen gedacht und fügen sich optisch in die jeweilige Umgebung ein. Und dass nicht nur auf dem Dach, auch an der Fassade oder dem Balkon. Die Farben ähneln den RAL-Farben 3005 (Rot), 8007 (Orange-Braun) und 7043 (Silber).

Die PV-Module von Futurasun haben eine Rahmendicke von 30 mm und eine Leistung von 370 Watt. Die farbigen Photovoltaik-Module bestehen aus 108 M10-N-type-Halbzellen und verfügen über 3 Bypass-Dioden. Die Leistungsgarantie beträgt 25 Jahre mit einer maximalen jährlichen Absenkung von 0,4 % ab dem zweiten Jahr. Im ersten Jahr liegt die Leistungsgarantie bei 99 %, am Ende des 20. Jahres bei 92 % und am Ende des 25. Jahres bei 89 %.

Zusätzlich bieten die Futurasun PV-Module, die das Unternehmen am italienischen Hauptsitz entworfen hat, eine 15-jährige Produktgarantie. Die Abmessungen betragen 1722 x 1134 x 30 mm und das Gewicht 20,8 kg. Das Frontglas besteht aus 3,2 mm gefärbtem gehärtetem Glas mit Antireflexbeschichtung. Die Solarmodule sind mit einem nach IEC 62790 und IP 68 zertifizierten Anschlusskabel ausgestattet. Das Anschlusssystem besteht aus einem Solarkabel mit 110 cm Länge mit PV-Steckverbindungen für 4 mm² Kabel (MC4).

Die maximale Rückstrombelastbarkeit beträgt 25 A und die maximale Systemspannung 1000 V. Hinsichtlich der mechanischen Belastbarkeit beträgt die zulässige Last bei Schnee 3600 Pa (5400 Pa inklusive Sicherheitsfaktor 1,5) und bei Wind 1600 Pa (2400 Pa inklusive Sicherheitsfaktor 1,5).

Bei Greenakku kostet ein farbiges Solarmodul 239 Euro, wenn die Voraussetzungen für die Mehrwertsteuerbefreiung gegeben sind.

Quelle: Greenakku | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH