Longi Solar und Senergia spenden solarbetriebenes Frischwassersystem

Das solarbetriebene Frischwassersystem stellt sauberes Wasser für eine Geburtsklinik im Dorf Linga Linga in Mosambik bereit. Die gemeinnützige Organisation Project Vita hat die Klinik und das Frischwassersystem gebaut.

Longi Solar, einer der weltweit größten Photovoltaik-Hersteller, und Senergia, ein führender schwedischen Solar-Großhändler unterstützen die gemeinnützige Organisation Project Vita durch ein solarbetriebenes Frischwassersystem. Sie spendeten das System, das für eine Geburtsklinik im Dorf Linga Linga in Mosambik bestimmt war. Nach dem Bau eines Wasserturms und der Installation von Longi-Hi-MO-X6-Solarmodulen auf dem Dach der Klinik konnte das Team eine Wasserpumpe betreiben, die den Wassertank kontinuierlich füllt und die Geburtsklinik mit Frischwasser versorgt.

„Als wir vom Bürgermeister von Morrumbene gebeten wurden, eine Geburtsklinik zu bauen, wussten wir, dass die Bereitstellung grundlegender Hygienestandards ebenso wichtig sein würde“, sagt Michel Olofsson, Gründer von Project Vita. Der Mangel an frischem, fließendem Wasser bleibt in vielen Teilen Afrikas ein großes Problem. Hygiene und Sanitärversorgung sind grundlegend, um die Lebensstandards der Menschen zu verbessern und gleichzeitig die Mütter- und Kindersterblichkeit zu senken. Seit Abschluss des Projekts im Mai 2024 wurden in der Geburtsklinik in Linga Linga 58 Babys geboren.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

„Als wir beschlossen, uns in NGO-Aktivitäten zu engagieren, wollten wir sicherstellen, dass alles, was wir tun, direkt den Menschen zugutekommt. Wir haben Project Vita und Mosambik gewählt, weil es immer noch eines der ärmsten Länder der Welt ist, mit der Mehrheit der Menschen, die in ländlichen Gebieten leben“, sagt Anton Öbrink, Projektleiter bei Senergia. „In Mosambik haben etwa 60 % der Menschen keinen Zugang zu Strom. In Linga Linga sind es 99 %. Wir wollten auch zeigen, dass wenn es in Mosambik funktioniert, es überall funktionieren kann.“

Solarbetriebenes Frischwassersystem: Mit wenig Aufwand viel erreichen

Für Daniel Ong, Marketingleiter von Longi Europe zeigt das Projekt, dass man mit wenig Aufwand viel erreichen und das Leben von Hunderten von Menschen beeinflussen kann. „Für Afrika, und insbesondere für ländliche Gebiete, wird Solarenergie der Schlüssel zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen sein. Es ist die am schnellsten wachsende Quelle erneuerbarer Energie, die dezentralisiert und einfach zu installieren ist“, sagt Ong.

Der Bau der Geburtsklinik markierte den Beginn einer neuen, aussichtsreicheren Zukunft für Linga Linga, ein ländliches Dorf in der Provinz Inhambane in Mosambik. Die nächstgelegene zugängliche Gesundheitseinrichtung für Geburten befindet sich in Morrumbene, einer Stadt etwa 30 Kilometer vom Dorf entfernt. Daher brachten die meisten Frauen in Linga Linga zu Hause oder auf dem Weg nach Morrumbene ihre Kinder zur Welt, während sie versuchten, Hilfe zu bekommen. Der Bürgermeister von Morrumbene und der Dorfvorsteher baten Project Vita um Hilfe bei der Weiterentwicklung von Linga Linga und dem Distrikt Morrumbene.

Eines der Projekte war ein Ort, an dem Frauen unter sichereren Bedingungen entbinden konnten. In Zusammenarbeit mit lokalen Gemeindemitgliedern wurde die Geburtsklinik im Dorf neben der neu erbauten Gesundheitsklinik errichtet, die seit drei Jahren aufgrund von Energiemangel geschlossen war, die man nun aber mit der Unterstützung wieder öffnen konnte. Zusätzlich zu den Entbindungsräumen wird die Geburtsklinik auch vorgeburtliche und nachgeburtliche Pflege anbieten.

Einfache netzunabhängige Energielösungen retten Leben

Das solarbetriebene Frischwassersystem für die Klinik in Linga Linga ist eine wichtige Ergänzung. Mit durchschnittlich 17 Babys, die jeden Monat in dieser Klinik zur Welt kommen, ist die Verfügbarkeit von sauberem Leitungswasser unerlässlich, um das Infektionsrisiko und Komplikationen für Mütter während der Geburt und Entbindung zu reduzieren und gleichzeitig den täglichen Arbeitsablauf der engagierten Krankenschwestern der Klinik zu verbessern.

Trotz eines globalen Rückgangs der Müttersterblichkeitsrate (MMR) auf 34,2 % zwischen 2000 und 2020 bleibt die MMR in der afrikanischen Region laut dem integrierten African Health Observatory (iAHO) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sehr hoch. Im Jahr 2020 ereigneten sich 69 % der weltweiten Müttersterblichkeit in der afrikanischen Region. „Jede dieser Installationen ist unerlässlich und rettet buchstäblich Leben“, sagt Michel Olofsson.

Quelle: Longi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH