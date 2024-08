Naturstrom baut 70 MW Solarpark im Osten von Brandenburg

Ihr bisher größtes PV-Freiflächenprojekt realisiert die Düsseldorfer Naturstrom-Gruppe in der Nähe von Frankfurt an der Oder. Das Vorhaben kommt auf eine Spitzenleistung von 70 Megawatt (MW).

Im Zeschdorf-Petershagen nahe Frankfurt (Oder) in Brandenburg entsteht derzeit die mit einer Spitzenleistung von 70 Megawatt größte von der Naturstrom–Gruppe errichtete Photovoltaik-Freiflächenanlage. Sie entsteht auf rund 73 Hektar und soll jährlich 73 Millionen Kilowattstunden produzieren.

„Der Solarpark Petershagen ist für uns eine Anlage neuer Größenordnung“, freut sich Robert Claus, Geschäftsführer der NaturStromProjekte GmbH. Die Tochter ist für die Projektentwicklung und den Anlagenbau zuständig.

Zur Einspeisung des Ökostroms hat Naturstrom ferner im rund 9 Kilometer entfernten Briesen im Landkreis Oder-Spree ein eigenes Umspannwerk errichtet. Die Kabeltrasse zum Solarpark sei bereits weitgehend fertiggestellt. Die Verbindung zur 110 kV-Leitung durch den Netzbetreiber soll im Herbst erfolgen.

Vor Baubeginn des Parks mussten die Beteiligten außerdem das Gelände großflächig von Munitions- und Waffenüberresten aus dem Zweiten Weltkrieg befreien. Nach Abschluss der Kampfmittelräumung begann Naturstrom im Mai den Bau, der planmäßig im Dezember abgeschlossen werden soll.

Ertragsschwache Böden in Ost-Brandenburg

„Große Solarparks nehmen viel landwirtschaftliche Fläche in Anspruch, was durchaus auch kritisch diskutiert werden kann. Allerdings kann eine Herausnahme der Böden aus der intensiven Agrar-Bewirtschaftung auch eine Chance für die Biodiversität sein. Im konkreten Fall sehen wir den Solarpark als sehr sinnvoll an, da die Böden im Osten von Brandenburg ohnehin ertragsschwach sind“, erklärt Dr. Thomas E. Banning, Geschäftsführer der NaturEnergy, der auf grüne Energieerzeugung spezialisierten Unternehmenstochter der Naturstrom AG.

„Wie bei all unseren Solarparks legen wir bei der Realisierung und auch später im Betrieb schon lange großen Wert auf konkreten Naturschutz vor Ort. Als Mit-Unterzeichner der Selbstverpflichtung „Gute Planung“ des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft setzen wir auf besonders hohe ökologische Standards, die über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen. Auf diese Weise fördern wir die lokale Biodiversität und zeigen, wie naturverträglich der Ausbau der Erneuerbaren gelingen kann.“ So lässt Naturstrom den Bau ökologisch begleiten, pflanzt Hecken und Sträucher auf dem Gelände und strebt eine regelmäßige Schafbeweidung an.

