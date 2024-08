Meyer Burger und Solestial kooperieren für PV im Weltraum

Meyer Burger und die auf Weltraum-PV spezialisierte Solestial arbeiten künftig zusammen. Die Schweizer verarbeiten dabei Wafer von Solestial mit eigener Heterojunction-Technologie weiter.

Die PV-Unternehmen Meyer Burger und Solestial wollen eine strategische Partnerschaft eingehen. Das teilte die Meyer Burger Technology AG mit. Die Solestial Inc. ist im Bereich weltraumtauglicher Photovoltaikprodukte aktiv. Die Zusammenarbeit habe das Potenzial, die Weltraum-Solarenergie durch die Bereitstellung von ultradünnen, prozessierten Wafern zu revolutionieren. Es gehe darum, Solestials bisherige Kapazitätsbeschränkungen zu überwinden und eine erhebliche Skalierung zu ermöglichen.

Solestials Kernkompetenz liege in der Entwicklung strahlungsresistenter Solarzellen und flexibler Module, die für eine langfristige Leistung unter den harten Bedingungen des Weltraums optimiert seien. Durch die Kombination der Heterojunction-Technologie von Meyer Burger mit Solestials Verfahren zur Metallisierung und Technologien zur Reduktion von Schäden durch kosmische Strahlung würden Solarzellen entstehen, die die Effizienz und Zuverlässigkeit bieten, die für den Betrieb im Orbit erforderlich sind.

Newsletter Erhalten Sie kostenlos täglich die wichtigsten Solar-News direkt per E-Mail. Anmelden

Im Rahmen der strategischen Partnerschaftsvereinbarung werde Meyer Burger proprietäre, ultradünne, strahlungsgehärtete Siliziumwafer von Solestial erhalten und dann seine Silizium-Heterojunction-Technologie anwenden und sie zur Metallisierung, Fertigstellung und Integration in flexible Solarmodule an Solestials Produktionsstandort in Tempe, Arizona, zurücksenden. Das von Meyer Burger verarbeitete Volumen an Wafern soll es Solestial ferner ermöglichen, bis Mitte 2025 genug Solarmodule zu liefern, um Hunderte Raumfahrzeuge pro Jahr mit Solarenergie im Weltraum zu versorgen. Der Beginn der Produktion sei zudem für den 1. September dieses Jahres geplant.

„Durchbruch für Infrastruktur im Weltraum“

„Meyer Burger öffnet sich Anwendungen und Industrien, die unser proprietäres Know-how und unsere fortschrittlichen Technologien benötigen“, sagte Gunter Erfurt, CEO von Meyer Burger.

„Diese Partnerschaft mit Meyer Burger ermöglicht es Solestial, in grossem Massstab zu produzieren“, so Stan Herasimenka, CEO von Solestial.

Saurav Shroff, CEO von Starpath, einem Technologieunternehmen, das grössere Infrastrukturen im Weltraum aufbaut, fügte laut Pressemitteilung hinzu: „Bei den bisherigen Kosten und Produktionsmengen von Solarenergie für die Weltraumanwendung wäre unsere Mission unerschwinglich gewesen.“ Solestials Solartechnologie sei aber ein Durchbruch für Anbieter von Weltrauminfrastruktur der nächsten Generation.

Quelle: Meyer Burger | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH