Solarwatt und Stiebel Eltron kooperieren beim Vertrieb in Großbritannien und Irland

Solarwatt und Stiebel Eltron haben eine Vertriebskooperation für den Verkauf ihrer Produkte auf den britisch-irischen Inseln geschlossen. Beide Firmen haben bereits Niederlassungen in England.

Mit der neuen Vertriebskooperation in Großbritannien und England wollen die Stiebel Eltron und Solarwatt den Fokus auf die Kombination von Solaranlagen und Wärmepumpen stärken. Die technischen Grundlagen dafür schufen sie schon 2022. Seither sind die Wärmepumpen und Solaranlagen im deutschen Markt als Komplettsystem erhältlich, wie der Solarserver berichtete. Das Home Energy Management System (HEMS) ist dabei der Solarwatt Manager flex von Solarwatt. Es steuert die Energieflüsse, sodass zum Beispiel die Wärmepumpe bevorzugt mit dem Solarstrom betrieben werden kann.

Die beiden deutschen Firmen sind bereits auf den britisch-irischen Inseln aktiv und haben je eine Niederlassung in England – Solarwatt seit 2021 in Shepperton bei London, Stiebel Eltron in Bromborough bei Liverpool. Pol Spronck, Geschäftsführer von Solarwatt UK & Irland, sagt über die Kombination von Solarenergie und Wärmepumpe: „Das stellt die Zukunft für die Bereitstellung nachhaltiger Häuser im ganzen Land dar.“

Home Energy Management Systeme (HEMS) sind die Steuerzentralen für Energieflüsse im Eigenheim. Sie ermöglichen ausgeklügelte Steuerungen. Doch oft lassen sich die vollen Funktionen nur dann nutzen, wenn die Komponenten explizit miteinander kompatibel sind.

