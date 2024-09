Tesvolt Ocean: Joint Venture für Batteriespeicher in Schiffen

Tesvolt aus Deutschland und Ocean Batteries aus Norwegen haben ein Joint Venture gegründet, das spezielle Batteriespeicher für den Einsatz in Schiffen anbietet.

Tesvolt, Hersteller von gewerblichen und industriellen Energiespeichern in Deutschland, hat das Unternehmen Tesvolt Ocean ausgegründet. Die Unternehmenssparte Tesvolt Maritime Solutions schloss sich vergangene Woche mit Ocean Batteries aus Norwegen zusammen. Das Joint Venture hat ein neues Batteriesystem entwickelt, mit man mehr Schiffe der See- und Binnenschifffahrt mit sauberen E-Antrieben ausstatten will. Bislang fanden marktübliche kompakte Batteriespeicher in Schiffen häufig nicht genug Platz. Das neue Stromspeichersystem Kaptein Series hat laut Anbieter den Vorteil, dass man die Batteriemodule auch einzeln überall im Schiff verteilt installieren kann – auch auf dem Boden.

Tesvolt Maritime Solutions liefert bereits seit 2018 Batteriespeichersysteme vor allem für Arbeitsschiffe, Hochseeanwendungen, Aquakulturen, aber auch für die Sportschifffahrt und die Yachtindustrie. Tesvolt Maritime Solutions hat schon 160 Wasserfahrzeuge mit umweltfreundlichen Batterieantriebssystemen ausgestattet. Darunter den preisgekrönten E-Spatz, ein Arbeitsschiff der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Ocean Batteries bietet seit 2019 modulare, sichere und leistungsstarke Batterielösungen an. An dem Gemeinschaftsunternehmen Tesvolt Ocean hält Tesvolt 51 Prozent.

Tesvolt Ocean will Schifffahrt mit sauberen E-Antrieben voranbringen

„In den oft beengten Schiffsräumen können nicht genug Batteriemodule untergebracht werden, um die gewünschte Reichweite zu erzielen. Unser neues Batteriesystem Kaptein verfügt mit 246 Wh pro Liter über die bislang höchste Energiedichte auf dem Markt, braucht also besonders wenig Platz trotz hoher Kapazität“, sagt Kent Thoresen, CTO von Tesvolt Ocean. Auch seien vielen Schiffsbesitzern die Ladezeiten marktüblicher Batterien zu lang. Tatsächlich verfügten die meisten für die Schifffahrt zugelassenen Batterien nicht einmal über eine kontinuierliche C-Rate von 2 C. Das Speichersystem Kaptein bietet dagegen 4 C. Es soll sich um die höchste kontinuierliche C-Rate handeln, die es in der maritimen Industrie bislang gibt. Das bedeutet für Schiffsbesitzer deutlich kürzere Ladezeiten. Zudem soll es mit 4,83 kg pro kWh Speicherkapazität das leichteste Batteriesystem für die Schifffahrt auf dem Markt sein. Für Sicherheit soll ein einzigartiges Brandunterdrückungssystem sorgen.

„Jeder Kunde hat andere Ziele. Deshalb schneiden wir unser Stromspeichersystem immer genau auf den jeweiligen Kunden zu, Kaptein ist kein Produkt von der Stange. Dank des besonderen Cell-to-module-Designs ist Kaptein im Marktvergleich trotzdem besonders kosteneffizient“, sagt Øystein Kjæreng, CEO von Tesvolt Ocean. „Wir bieten alles aus einer Hand, von der Planung über die Installation und Inbetriebnahme bis hin zu Monitoring, Wartung und Recycling. Mit unserem Angebot wollen wir maßgeblich dazu beitragen, die Ausstattung der Schifffahrt mit sauberen E-Antrieben zu beschleunigen – und das eben so komfortabel und preisgünstig wie möglich.“

