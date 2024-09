Charge Amps Luna: Neue Wallbox mit Photovoltaik-Überschussladen

Der schwedische Hersteller Charge Amp hat mit der Wallbox Luna eine neue Ladelösung mit Photovoltaik-Überschussladen auf den Markt gebracht.

Die Charge Amp Luna ist die neueste und vierte Ladelösung für Elektroautos im Produktportfolio des schwedischen Unternehmens Charge Amps. Die Wallbox bietet eine Ladeleistung von 22 kW, hat aber auch die Möglichkeit, die Leistung auf 11 kW zu reduzieren. Luna verfügt über eine ISO-15118-konforme Hardware, die für Änderungen von Standards und Updates der Funktion geeignet sein soll. Zudem bietet der firmeneigene Cloud-Service Charge Amps Cloud den Nutzer:innen eine Kontrolle des Ladevorgangs bis hin zum Photovoltaik-Überschussladen. „Wir haben die Hardware der Charge Amps Luna auf die wichtigsten Zukunftsfelder des EV-Ladens vorbereitet”, sagt Falco Lausecker. Regional Director DACH.

In einer kompakten Form gibt es die Wallbox Luna in drei verschiedenen Metallic-Farben: Silber, Dunkelgrau und Perlweiß. Somit kann der Endverbraucher sie an die Umgebung anpassen, in der er sie aufstellt will. Wie die Charge Amps Dawn und die Charge Amps Aura hat Joachim Nordwall, der ehemaligen Chefdesigner des Autobauers Koenigsegg, auch die neueste Ladelösung des Unternehmens entworfen. „Charge Amps Luna ist ein kompaktes, elegantes und flexibles Produkt, das auf Optimierung und Vereinfachung ausgelegt ist, ohne dabei Kompromisse beim Design einzugehen“, sagt Lausecker. Zudem erfüllen alle Charge Amps Ladestationen die Anforderungen des Paragraf 14a EnWG in Deutschland.

Quelle: Charge Amps | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH