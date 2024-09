Photovoltaik-Mietmodell: Golfstrom schließt Finanzierungsrunde ab

Golfstrom Energy hat eine Plattform entwickelt, mit der Solarfachbetriebe Photovoltaik-Anlagen zur Miete anbieten können, und stellt die Finanzierung des Mietmodells sicher.

Die Golfstrom Energy GmbH hat sich auf Finanzierungslösungen für Solarfachbetriebe spezialisiert hat. Nun hat das Unternehmen eine Seed-Finanzierungsrunde in siebenstelliger Höhe abgeschlossen. Ferner hat man eine neue Refinanzierungslinie valutiert, die die Finanzierung der im Mietmodell betriebenen Photovoltaik-Installationen sicherstellt.

STS Ventures hat die Seed-Finanzierungsrunde angeführt. Das Unternehmen konvertierte vorherige Wandeldarlehen von neun sogenannten Angel-Investoren. In der breiten Unterstützung von erfahrenen Business-Angels sieht Golfstrom Energy ein starkes Zeichen für das Vertrauen in das Geschäftsmodell des Unternehmens und in das Gründer-Team. Mit den zusätzlichen Mitteln will Golfstrom seine Online-Plattform weiter ausbauen, die es Solarfachbetrieben ermöglicht, ihren Kunden eine Solarmiete direkt am Point of Sale anzubieten. Diese Lösung soll nicht nur den Ausbau erneuerbarer Energien unterstützen, sondern auch zur Senkung der Energiekosten für Verbraucher beitragen. „Diese Finanzierung ist ein bedeutender Schritt für Golfstrom“, sagt Caspar Bayer, CEO und Mitgründer von Golfstrom. „Mit den neuen Mitteln können wir unsere Vision einer dezentralen, nachhaltigen Energiezukunft weiter verfolgen und sicherstellen, dass keine Solaranlage an der Finanzierung scheitert.“

Oliver Kaul, Partner von STS Ventures, ergänzt: „Die Investition in Golfstrom passt perfekt zu unserer Strategie, in visionäre Gründer und transformative Ideen zu investieren, die Märkte nachhaltig verändern können. Golfstrom hat das Potenzial, die Energiewende in Deutschland maßgeblich voranzutreiben, indem es Solarenergie für eine breitere Zielgruppe zugänglich macht und die Digitalisierung im Handwerk vorantreibt.“ Das Gründer-Team hat Golfstrom gegründet, um Solarfachbetriebe mit den notwendigen Finanzierungsinstrumenten auszustatten. Das Münchner Unternehmen unterstützt Fachbetriebe in ganz Deutschland dabei, ihre Kapazitäten optimal zu nutzen und neue Kundensegmente zu erschließen.

Die Verbraucherzentrale NRW hatte vergangenes Jahr Tipps zusammengestellt, mit denen Verbraucher:innen Angebote zum Kauf und zur Miete von Photovoltaik-Anlagen vergleichen können.

Quelle: Golfstrom | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH