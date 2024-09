Photovoltaik-Anbieter Emondo setzt auf KI-Tool von Carbonfreed

Das KI-Tool Gridcert soll den komplexen Prozess der Photovoltaik-Anlagenzertifizierung übersichtlicher und schneller machen. Das Müncher Unternehmen Emondo setzt es nun ein.

Die Emondo GmbH bietet schlüsselfertige Photovoltaik-Anlagen für Privathaushalte und Gewerbebetriebe an. Nun kooperiert der Münchner Solarprojektierer mit dem KI-Greentech Carbonfreed, um das Netzanschlussverfahren großer Solaranlagen zu beschleunigen. „Wir kümmern uns als Generalübernehmer um alle Schritte, die für die Umsetzung eines Solarprojekts nötig sind: Von der Beratung über die Planung, Montage und Inbetriebnahme bis hin zur nachgelagerten Wartung. Dazu gehören auch bürokratische Themen wie beispielsweise das Netzanschlussverfahren bei Anlagen mit einer Leistung von mehr als 500 Kilowatt. Diesen Prozess können wir mit Carbonfreed zukünftig deutlich schneller vorantreiben”, sagt Gründer und Geschäftsführer Tobias Schmitt.

Komplexer Zertifizierungsprozess sorgt für Verzögerungen

Tobias Schmitt und Andreas Maier haben Emondo 2017 in München gegründet. Seitdem hat das Unternehmen mehr als 2.500 Photovoltaik-Anlagen geplant, montiert und in Betrieb genommen. In der Vergangenheit hat aber der komplexe Prozess der Anlagenzertifizierung für Verzögerungen im Projektablauf gesorgt: „Dank Carbonfreed haben wir jetzt ein Tool an der Hand, das diesen Prozess deutlich vereinfacht. Die Anlagenzertifizierung wird in Gridcert in einfache, verständliche Schritte unterteilt, was den gesamten Ablauf deutlich nachvollziehbarer macht. Für unsere Ingenieure und für unsere Kunden”, sagt Tobias Brauweiler, Abteilungsleiter Projektmanagement Gewerbe bei Emondo tätigt.

Durch einen übersichtlichen und vereinfachten Ablauf setzt Emondo Solarprojekte schneller um, wodurch mehr Photovoltaik-Anlagen ans Netz gehen, die sauberen Solarstrom erzeugen. „Die schnellere Abwicklung der Projekte sorgt auch dafür, dass wir als Unternehmen mehr Anlagen umsetzen können, was uns bei der Skalierung unseres Geschäftsmodells hilft”, sagt Tobias Schmitt. Das Unternehmen hat sich für das kommende Jahr vorgenommen, mehr Partnerschaften einzugehen, die für Emondo-Kunden den Umstieg auf Solarenergie sowohl für Eigenheim- als auch für Gewerbekunden leichter machen sollen.

