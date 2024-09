WindEnergy in Hamburg: Energiequelle sucht Fachkräfte

Als Projektentwickler, Kooperationspartner und Arbeitgeber ist das internationale Unternehmen Energiequelle auf der Leitmesse der Windbranche, der WindEnergy in Hamburg, vertreten.

Energiequelle, internationaler Projektentwickler, Betriebsführer und Anbieter von innovativen Energieversorgungslösungen, präsentiert sich auf der WindEnergy. Die WindEnergy ist die Leitmesse der Windbranche und findet vom 24. bis 27. September in Hamburg statt. Die Akquise neuer Projekte und Kooperationen sowie die Ansprache von Fachkräften stehen dabei im Fokus des Messeauftritts von Energiequelle.

Das Unternehmen präsentiert das Unternehmen sein erfolgreichstes Referenzprojekt, das energieautarke Dorf Feldheim, in einem Messemodell. Das Modell demonstriert, was Energiequelle in Feldheim gemeinsam mit der Stadt, der Agrargenossenschaft und den Bürger:innen gelungen ist: Ein innovatives Energiekonzept, das alle Beteiligten gemeinsam entwickelt und umgesetzt haben und das heute Vorzeigeobjekt für die lokale Energiewende in aller Welt geworden ist.

Für die gefüllte Pipeline und den anhaltenden Wachstumskurs sucht Energiequelle zudem neue Fachkräfte. Bereits im letzten Jahr hat das Unternehmen wurden mehr als 100 neue Mitarbeitende eingestellt und das Unternehmen ist in drei neue Ländermärkte eingetreten. Neben Deutschland, Frankreich, Finnland und Polen ist Energiequelle in Griechenland und Südafrika mit Niederlassungen vertreten und darüber hinaus in Österreich aktiv. Allein in Deutschland können Jobsuchende ihre Karriere an 20 Standorten vorantreiben. Interessierte können sich an den Recruiting Days auf der Messe WindEnergy am 26. und 27. September in Halle B3 am Stand RD.323 über freie Stellen und das Arbeiten bei Energiequelle informieren.

Energiequelle ist auf der WindEnergy Hamburg in Halle A1 mit dem Stand 232 vertreten.

Quelle: Energiequelle | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH